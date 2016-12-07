بیمارستان سیار برای معالجه رایگان مردم محروم

مجله مهر: قشرها و مشاغل زیادی هستند که وقتی اسمی از آنها برده میشود، در دستههای ذهنی ما در گروه آدمهای «اتو کشیده» قرار میگیرند. جامعه پزشکان هم برای بسیاری از ما شاید در همین جایگاه قرار بگیرند آدمهای سفیدپوش گوشی به دستی که برای ملاقاتشان باید از قبل وقت گرفت و با هماهنگی منشیهایشان وارد مطبشان شد. اما همیشه و در همه طیفهایی آدمهایی هستند که مثال نقض همه کلیشههای ذهنی ما میشوند و آنها را میشود در مناطق و در قابهای متفاوتی دید که کمتر کسی حاضر است خودش را تا این حد به زحمت بیندازد. خیریه «نورآوران سلامت» نام گروهی از پزشکان نیکوکارانی است که حالا چند سالی است کارشان سر زدن به مناطق محروم کشور و معالجه بیمارانی است که محل زندگیشان با مراکز درمانی و بهداشتی شهر فاصله زیادی دارد. خیریهای که حالا با سه کانتینر در سراسر کشور گشت میزنند و در حوزه دندانپزشکی و چشمپزشکی به مردم خدمت میکنند و حتی عمل جراحی هم انجام میدهند تا زکات علم و جایگاه بالایشان در جامعه را داده باشند.
همه چیز از یک فعالیت جهادی شروع شد
طبق صحبتهای دکتر «حسین حسنی»؛ رئیس «بنیاد خیریه نورآوران سلامت»، منشأ شکلگیری این بنیاد به فعالیتهای جهادی برمیگردد که ایده شروع آن نیز توسط وزیر بهداشت فعلی یعنی دکتر هاشمی شکلگرفته است«عمدتاً بچههای جهاد بعد از اینکه جنگ و امورات جهادی شان تمام شد دوباره به سراغ درسشان رفتند چون بیشتر این افراد دانشجوهایی بودند که با تعطیلی دانشگاهها در آن زمان در عرصه سازندگی مشغول به فعالیت بودند اما بعد از اینکه تخصص گرفتند سعی کردند همین نگاه جهادی را حفظ کنند و فعالیتشان را در این مناطق استمرار ببخشد» اما در این میان میتوان گفت که جرقه و هسته اولیه کار در سال ۸۵ شکل گرفت؛ به این صورت که دکتر هاشمی بعد از گرفتن تخصص در زمینه چشم یک سری از دستگاهها و ضمایم در حوزه چشمپزشکی را به بعضی از مناطق محروم میفرستند ولی بعد از مدتی وقتی با بازدید از این مناطق میفهمند که همه این دستگاهها به دلیل نبود متخصص در حال خاک خوردن است. تا جایی که همین موضوع باعث شکلگیری این ایده میشود که همه این دستگاهها به شکل سیار و در چند کانکس طراحی بشود تا این بار این متخصصان باشند که به سراغ بیمارانشان در مناطق محروم میروند. اتفاقی که طبق گفته رئیس بنیاد تمام بودجه و هزینههای آن از طریق بخش خصوصی و به کمک پزشکان و خیرین شکلگرفته است تا جایی که در برههای زمان و به خاطر تحریمها گروه توانستند به جای وارد کردن این دستگاهها خودشان دست به تولید بزنند و عملاً از سال ۸۹ فعالیتهای اجرایی خودشان را شروع کنند.
هزاران داوطلب در نوبت خدمترسانی در مناطق محروم داریم
یکی از مشکلاتی که سر راه این گروه وجود داشته، دسترسی به دستگاههای پزشکی بوده که به خاطر وجود تحریمها گروه موفق به وارد کردن آنها نبودند، همین موضوع هم باعث شده تا دست از کار نکشند و خودشان دست به تولید بزنند تا جایی که سال ۸۹ را میتوان سال آغاز فعالیتهای اجرایی این بنیاد دانست. اما ویژگی جالبتوجه درباره این بنیاد این است که در ابتدای کار تعداد متخصصانی که با این گروه شروع به فعالیت کردهاند به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسیدند ولی در حال حاضر بیش از هزار متخصص از سرتاسر کشور عضو خانواده بزرگ نورآوران هستند افرادی که تمامی آنها بلااستثنا بدون یک ریال دریافتی، خدمات خودشان را در اختیار مردم این مناطق میگذارند. پزشکانی که هر کدام از طریق اینها از طریق سایت، نشریات و نمایشگاهها موفق به پر کردن فرم عضویت در بنیاد نورآوران شدهاند. «الان شرایط پیش روی ما بهگونهای است که به دلیل حجم داوطلبان ما در فرستادن بعضی از متخصصها به این مناطق با مشکل رو به رو هستیم. تا جایی که بعضی از آنها خواهش میکنند و حتی به ما میگویند که ما نذر داریم و نکند که نتوانیم حضور پیدا کنیم. حتی ما مواردی داشتیم که متخصصان ما زن و شوهر بودهاند با بچههایشان چند ماه در این مناطق حضور پیداکردهاند و مشغول خدمت بودهاند.»
۸هزار جراحی در محرومترین روستاهای کشور
تمام مناطق محروم کشور بر اساس یک نظام آماری مشخص در دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری طبقهبندیشده است برای همین هم وقتی یک استان بر اساس درخواستها کاندید خدمترسانی بنیاد خیریه نورآوران میشود اعضای این گروه بلافاصله با دانشگاه علوم پزشکی و استانداری این مناطق محروم ارتباط برقرار میکنند تا بتوانند از تک تک این مناطق بازدید کنند تا در نهایت بتوانند بعد از بررسیهای لازم محرومترین منطقه از همه نظر را انتخاب کنند مناطقی که طبق گفته دکتر حسنی بیشتر شامل حال مناطق مرزی کشور ما و به ویژه استان سیستان و بلوچستان میشود.« ما چند ماه جلوتر زیرساختهای حضورمان در مناطق را فراهم میکنیم چون باید شرایط را برای اسکان تریلیها و کانکسهایی که حکم بیمارستان را دارند ایجاد کنیم. تا جایی که بعد از سر و سامان دادن به اوضاع نهایتاً به مردم آن منطقه اعلام کنیم که از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص متخصصیان ما در آن محل حضور پیدا میکنند.» حضور چند ساله و مداومی که ماحصل آن تا به الان باعث درمان بیش از ۱۵۵هزار نفر در زمینه چشم و بیش ۶۳ هزار نفر در دندانپزشکی شده که ۸هزار نفر آنها درمانشان با جراحی همراه بوده است.
۱۰ماه سال و بی تعطیلی مشغول خدماترسانی هستیم
وقتی صحبت از نحوه ویزیت بیماران در این مناطق میشود به نکته جالب توجهی در حرفهای دکتر حسنی میرسیم «همه متخصصان این بنیاد تنها ملاکشان برای پذیرش بیماران دفترچه روستایی است آنهم صرفاً برای احراز هویت چون حتی یک برگه هم از دفترچه آنها کنده نمیشود یعنی خیرین بنیاد نورآوران دوست ندارند و حاضر نیستند که از این برگهها استفاده کنند.»اما یکی از نکات جالب توجه درباره فعالیتهای این گروه جهادی این است که این گروه تقریباً در تمامی ایام سال مشغول فعالیت و خدمترسانی به مردم مناطق محروم هستند. دکتر حسنی دراینباره میگوید:«ما در دوماه خاص خدمات ارائه نمیکنیم یکی ماه مبارک رمضان و دیگری ایام عید نوروز است یعنی از ۱۵ اسفند تا ۱۵فروردین است که غالباً در این ایام خود متخصصان ما هم دنبال مرخصی هستند. اما به غیر از اینها ما از ۱۲ماه سال ۱۰ ماه آن را مشغول فعالیت هستیم و هیچ وقت زمان بیکاری نداریم.»
درمان آدمهای اینجا برای ما لذتبخشترین کار دنیاست
وقتی از دکتر حسنی درباره انگیزه و ادامه دادن فعالیت هایشان در مناطق محروم میپرسیم برایمان از لذتبخش بودن همصحبتی و همنشینی با مردمی میگویند که شرایط متفاوت زندگی آنها را تبدیل به آدمهایی کرده که نگاه متفاوتتری نسبت به دنیا داشته باشند به گونه ای که شرایط کار در مناطق مرزی و محروم کشور باعث میشود تا آنها روزانه با صدها نفر از این آدمها روبه رو باشند آدمهایی که بعد از درمان و معالجه دعای خیرشان را برای اعضای گروه به جا میگذارند«در این مناطق روستاییانی وجود دارند که به قول حضرت امام گاهی وقتها حتی زبان تشکر هم را بهخوبی بلد نیستند یعنی بعضی از این بندگان خدا به قدری فقر مادی و فرهنگی کشیدند که حتی نمیدانند چه طوری از متخصصان ما تشکر کنند و خب همین موضوع هم باعث میشود که کار کردن پیش این آدمها برای ما هم خوشایند باشد. میتوانم بگویم برای ما هیچ لحظهای لذتبخشتر از این نیست که شما کسی را عمل کنید که وقتی چشمهایش را باز میکند میتواند دوباره دنیا را ببیند و با شوق برای ما تعریف کند که دوباره میتواند به آسمان و درخت نگاه کند، مثل آدمی که انگار دوباره متولد شده است.»
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