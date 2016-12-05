تکذیب کمک میلیون دلاری سازمان ملل/ ارسال شکایت به مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، این معاونت مراتب اعلام شکایت و پیگرد قانونی از اتهامات خلاف واقع معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مسئول بسیج جامعه زنان و یکی از خبرگزاری ها تقدیم مراجع ذیربط کرد.

شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبر در مورد ادعای دریافت میلیونها دلار از سازمان ملل ادامه داد: جهت آگاهی و مزید اطلاع، کمک های سازمان ملل به کشورها براساس میزان درآمد صورت می گیرد که بر این اساس کشورها در طبقات درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و درآمد بالا قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: تا سال ۲۰۱۰ کشور ایران در مجموع کشورهای با درآمد متوسط پایین تلقی می شد و در نتیجه برای تحقق برنامه های توسعه ای، سازمان ملل کمک های مستقیم از منبع کمک های خارجی به ایران تخصیص می داد.

وی افزود: از سال ۲۰۱۰ ایران به دلیل رشد درآمد (فروش بی سابقه نفت در اوج گرانی) از کشورهای با درآمد متوسط پایین به گروه بالاتر رفت و در حال حاضر به عنوان کشوری با درآمد متوسط بالا شناخته می شود. در نتیجه دیگر از نظر سازمان ملل برای تحقق برنامه ها ضرورتی به کمک مالی نیست و نقش سازمان ملل در برنامه های توسعه در کشور ما نقش مشورتی و ترویجی است و بودجه ای هم که در قالب برنامه کشوری مثل صندوق جمعیت ملل متحد به بخش های مختلف داده می شود بسیار محدود و بر اساس حق عضویت است.

مولاوردی ادامه داد: آنچه که این معاونت در چارچوب پنجمین برنامه کشوری در برونداد پنجم دریافت کرد حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که اسناد هزینه کرد آن شفاف موجود است.

وی اضافه کرد: به همین منظور اعلام شکایت و پیگرد قانونی این معاونت از این دو فرد و خبرگزاری تقدیم مراجع ذیربط شد.