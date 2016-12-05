۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد؛

تکذیب کمک میلیون دلاری سازمان ملل/ ارسال شکایت به مراجع قضایی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تکذیب دریافت میلیون‌ها دلار کمک از سازمان ملل، از شکایت این معاونت نسبت به مطرح کنندگان این ادعا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، این معاونت مراتب اعلام شکایت و پیگرد قانونی از اتهامات خلاف واقع معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مسئول بسیج جامعه زنان و یکی از خبرگزاری ها تقدیم مراجع ذیربط کرد.

شهیندخت مولاوردی با اعلام این خبر در مورد ادعای دریافت میلیونها دلار از سازمان ملل ادامه داد: جهت آگاهی و مزید اطلاع، کمک های سازمان ملل به کشورها براساس میزان درآمد صورت می گیرد که بر این اساس کشورها در طبقات درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و درآمد بالا قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: تا سال ۲۰۱۰ کشور ایران در مجموع کشورهای با درآمد متوسط پایین تلقی می شد و در نتیجه برای تحقق برنامه های توسعه ای، سازمان ملل کمک های مستقیم از منبع کمک های خارجی به ایران تخصیص می داد.

وی افزود: از سال ۲۰۱۰ ایران به دلیل رشد درآمد (فروش بی سابقه نفت در اوج گرانی) از کشورهای با درآمد متوسط پایین به گروه بالاتر رفت و در حال حاضر به عنوان کشوری با درآمد متوسط بالا شناخته می شود. در نتیجه دیگر از نظر سازمان ملل برای تحقق برنامه ها ضرورتی به کمک مالی نیست و نقش سازمان ملل در برنامه های توسعه در کشور ما نقش مشورتی و ترویجی است و بودجه ای هم که در قالب برنامه کشوری مثل صندوق جمعیت ملل متحد به بخش های مختلف داده می شود بسیار محدود و بر اساس حق عضویت است.

مولاوردی ادامه داد: آنچه که این معاونت در چارچوب پنجمین برنامه کشوری در برونداد پنجم دریافت کرد حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که اسناد هزینه کرد آن شفاف موجود است.

وی اضافه کرد: به همین منظور اعلام شکایت و پیگرد قانونی این معاونت از این دو فرد و خبرگزاری تقدیم مراجع ذیربط شد.

