ترکیه دومین ماهواره نظامی خود را به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستاد کل ارتش ترکیه در سایت رسمی خود اعلام کرد: ماهواره پیشرفته گوک ترک - ۱ (GÖKTÜRK-۱) ترکیه امروز ساعت ۱۶ و ۵۱ دقیقه (به وقت ترکیه) از پایگاه فضایی گویان فرانسه محل پرتاب موشک های سازمان فضایی اروپا با موشک وگا (Vega) به فضا پرتاب شد.



نیروی هوایی ارتش ترکیه به عنوان کارفرمای اصلی این پروژه با همکاری شرکت های TAI, ASELSAN, TUBITAK, UEKAE, ROKETSAN,TR TECNOLOGY موفق به ساخت ماهواره مذکور شده است.



این ماهواره که در هر ۹۰ دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخد، قرار است سالانه بیش از ۶۰ هزار عکس ثبت کرده و به ایستگاه زمینی ماهواره‌ای فرماندهی نیروی هوایی کشور ارسال کند.



از ماهواره مذکور که نسبت به ماهواره های مشابه خود در جهان از قابلیت عکس برداری با وضوح و کیفیت بالاتری برخوردار است، علاوه بر اهداف نظامی، در زمینه کنترل از راه دور بر فعالیت های موسسات و نهادهای دولتی در زمینه های مختلف از جمله محیط زیست، کشاورزی، شهرسازی و کاداستر نیز بهره برداری خواهد شد.



گفتنی است که مونتاژ و هماهنگ سازی ماهواره «گوگ ترک۱» از سوی شرکت «Telespazio» ایتالیا و «Thales Alenia Space» فرانسه صورت گرفته و به مرکز فضایی گویان فرانسه انتقال یافته است.