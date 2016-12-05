مانور سراسری زلزله در مدارس آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش وپرورش آذربایجان غربی، همزمان با سراسر کشور، آیین نمادین هجدهمین مانور سراسری زلزله با شعار «مدرسه ایمن؛ جامعه تاب آور» و با حضور مسئولین استانی در محل دبیرستان شاهد بهشت آئین شهدا ناحیه یک ارومیه برگزار شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این آیین اظهار داشت: مطالعه علمی تاریخچه حوادث طبیعی در سراسر جهان و برخورد منطقی با این حوادث می تواند در به حداقل رسیدن آسیبهای احتمالی موثر باشد.

قدرت الله قاسمی با اشاره به اهمیت برگزاری مانور زلزله در مدارس گفت: آموزش و پرورش با آموزش مسائل ایمنی به دانش آموزان، آموزش روشهای صحیح پناهگیری و واکنش سریع در مواقع بحران نقش مهمی در کاهش تلفات و خسارات حوادث طبیعی ایفا می کند.

وی ادامه داد: از دست دادن آرامش و برخورد احساسی مهمترین چالش در مواجه با بحران و حوادث طبیعی است و خروجی مانور زلزله می تواند حفظ آرامش در مواقع بحرانی باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم هم افزایی کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط در مواقع وقوع حوادث، گفت: در شرایط کنونی وقوع زلزله های اخلاقی در جامعه نیز باید مورد توجه مسئولان فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهار کرد: از ۴۳ نوع حادثه طبیعی در دنیا، ۳۴ نوع آن در ایران رخ داده است لذا باید پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

امیرعباس جعفری با بیان اینکه در استان آذربایجان غربی نیز ۲۷ نوع حادثه طبیعی رخ داده است، ادامه داد: دانش آموزان باید با فراگیری آموزشهای لازم به عنوان سفیران پیشگیری و مقابله با بحران در خانواده ها نقش موثری ایفا کنند.