قیمت حامل های انرژی سال آینده افزایش می یابد

به گزارش مهر، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در ادامه جلسات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور؛ این کمیسیون به دولت اجازه داد تا قیمت آب، گاز و حاملهای انرژی را درسال ۹۶ افزایش دهد و منابع حاصل را در اجرای هدفمندسازی یارانه ها، صرف پرداخت یارانه نقدی،حمایت ازصادرات غیرنفتی و کاهش آلودگی هوا کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بر این باور است که بنا به گواهی عملکردها در سال ۹۴ ، درآمد حاصله از محل افزایش قیمتها جمعا، سی و دو هزار و ششصد میلیارد تومان بوده است که از محل پالایش وپخش به میزان۲۲/۴هزار میلیارد، گاز ۸ هزارمیلیارد و برق ۲/۲هزارمیلیارد است

وی تصریح کرد: امسال درآمد وصولی برق را برای کمک به اجرای طرحهای این حوزه به وزارت نیرو برمی گردانند بنابراین پیش بینی می شود درآمدهای امسال به بیست و نه هزار و دویست میلیارد تومان محدود شود.

تابش درخصوص هزینه ها نیز عنوان داشت: تنها برای پرداخت همین مبلغ یارانه به یارانه بگیران درسال۹۶ به ۴۱هزار میلیارد تومان اعتبارنیاز است یعنی حدود۱۲هزار میلیارد تومان اضافه تر از عواید حاصله خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص وضعیت پیش آمده طبق این آمارها گفت: دولت با کمک های اعطایی،سقف درآمدها را به ۴۸ هزارمیلیارد تومان خواهد رساند. با این اتفاق اگر ۴۱ هزارمیلیارد یارانه نقدی را کم کنیم ۷ هزار میلیارد تومان باقی می ماند که باید مجموعا به بخش سلامت،جایزه صادراتی،تقویت حمل ونقل وبهسازی ناوگان فرسوده اختصاص یابد.

نماینده مردم اردکان در پایان با جمع بندی این آمارها و به کنایه این سوال را مطرح کرد که واقعا شیپور را از سرگشادش نمی زنیم؟

