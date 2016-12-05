هلاکت ۲ نظامی سعودی در نجران/ حملات توپخانه ای به مواضع سعودی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مبارزه رزمندگان ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با متجاوزان و مزدوران سعودی با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، ۲ نظامی سعودی در کوه المخروق در نجران به ضرب گلوله تک تیراندازان یمنی به هلاکت رسیدند و مواضع ارتش سعودی در این منطقه نیز هدف حملات رزمندگان یمنی قرار گرفت.

نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن همچنین مراکز تجمع نظامیان سعودی را در منطقه سقام واقع در نجران هدف حملات موشک های کاتیوشا قرار دادند.

توپخانه ارتش یمن نیز مناطق ملحمه و الفریضه را در جیزان هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از متجاوزان زخمی شدند.

مراکز تجمع نظامیان سعودی در تبه ۲۵ و نزدیکی برج الدخان و انبار مهمات جنگی در خلف السوده واقع در جیزان هدف رزمندگان یمنی قرار گرفت.

از سوی دیگر نیز جنگنده های سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود مناطق شدا و الملاحیط در الظاهر واقع در استان صعده را بمباران کردند.