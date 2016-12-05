به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و میلادهای سعید و مبارک این ماه، به اقدام اخیر آمریکا مبنی بر تمدید تحریم های داماتو علیه ایران از سوی سنا اشاره و تصریح کرد: این اقدام بی تردید نقض برجام است و این ادعا که این تحریم ها، همان تحریم های سابق است و تحریم جدیدی اعمال نشده یک ادعای واهی به شمار می آید.

رئیس دستگاه قضایی افزود: تمدید تحریم ها نه تنها با روح برجام بلکه با مدلول مستقیم آن نیز در تعارض است. البته آمریکا پیش از این نقض صریح، مانع تراشی های فراوانی در مسیر اجرای برجام کرده بود و به این ترتیب در بحث روابط بانکی و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی یا غیر آمریکایی در ایران، خلل ایجاد می کردند.

اجماع مسئولان بر نقض برجام توسط آمریکا

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در خصوص تمدید تحریم ها بحمدلله اجماع مناسبی در میان مسئولان مبنی بر نقض برجام توسط آمریکا وجود دارد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه پاسخ مناسب در قبال این بدعهدی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما معتقدیم که اگر برجام اجرا می شد منافعی برای کشور داشت و جمهوری اسلامی با در نظر داشتن این منافع از طریق نهادهای مسئول و ذی ربط چنین تصمیمی را اتخاذ کرد؛ منتهی شرط توفیق در برجام این است که طرفین به آن وفا کنند نه اینکه فقط جمهوری اسلامی به مفاد آن پایبند باشد و سایر طرف ها به بهانه های واهی اقدام به نقض آن کنند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: امروز پس از گذشت ماه ها از اجرای برجام، مسئولان جمهوری اسلامی باید در مقام ارزیابی به پاسخ این سوال برسند که از برجام چه فوایدی برای ایران باقی مانده است؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قطعاً پاسخ ایران به چنین اقدامی یک پاسخ صحیح، منطقی و قاطع است، ضمن تأکید بر پرهیز از شتاب زدگی در این زمینه گفت: مهمترین انتظار مسئولان در مورد برجام طبق فرمایش مقام معظم رهبری، لغو تحریم ها بود. این سخن که بگوییم تحریم جدیدی اعمال نشده یا تحریم ها تحت عناوین دیگری است، سخن کاملاً نادرستی است و بر همین اساس، جمهوری اسلامی باید منافع خود را ببیند و بر مبنای آن پاسخ مناسب دهد.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که آمریکا به خیال واهی هم از منافع برجام بهره ببرد و هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اجماعی که در حال حاضر درباره این موضوع در کشور وجود دارد قطعاً کمک کار و پشتیبان دولت در دادن پاسخ مناسب خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیش بینی های مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پایبندی آمریکایی ها و بدعهدی این کشور، اظهار کرد: امروز می بینیم که دقیقا پیش بینی های رهبر معظم انقلاب محقق شده است. غرب و بویژه آمریکا به دنبال حل مسئله هسته ای ایران نبود. آنها به خوبی می دانستند که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری درباره ساخت سلاح هسته ای، ایران به دنبال تولید سلاح هسته ای نیست. به هر حال با پذیرش برجام، این بهانه از دست آنها گرفته شد اما امروز می بینیم که به عناوین مختلف از ایفای تعهدات خود سر باز می زنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز دانشجو، حضور دانشجویان انقلابی، متدین و با بصیرت در عرصه های گوناگون را از ضروری ترین مسائل امروز کشور دانست و تصریح کرد: جنبش های دانشجویی در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی با ارشادات امام راحل(ره) نقشی موثر در بیداری بدنه جامعه داشتند و امروز نیز تشکل های دانشجویی با بهره گیری از فرمایش­های مقام معظم رهبری(مدظله) می توانند نقش بسیار مهمی در آگاهی جامعه و رفع برخی کاستی ها داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه، تحصیل علم، تهذیب نفس و بصیرت را سه عنصر اساسی برای دانشجویان دانست و افزود: تحصیل علم و ارتقای سطح علمی کشور از مهمترین مولفه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و ما بدون داشتن مدارج عالی علمی، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. بر همین اساس جدا از نورانیت و فضلیت علم باید به تعلیم و تعلم به چشم یک وظیفه در جهت پیشبرد اهداف دین مبین اسلام و وظیفه ای همگانی نگاه کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: اخلاق و معنویت نیز از مهمترین ارکان نظام اسلامی است و جامعه اسلامی باید همواره توام با اخلاق گام بر دارد. بر این اساس علاوه بر اینکه «علم بی طرف» مفهوم ندارد زیرا علم با ارزش های مختلف پیوند می خورد، اگر انسانی بخواهد علمی را بدون ارزش های اخلاقی دنبال کند، عمر خود را ضایع خواهد کرد لذا تهذیب نفس، تزکیه و اخلاق باید به طور جدی در میان استادان و دانشجویان مدنظر باشد زیرا بدون توجه به این موضوع قطعا دچار خسارت های زیادی خواهیم شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی در میان قشر دانشجو اظهارکرد: بصیرت همواره لازم است اما در برخی برهه های تاریخی به سبب افزایش دشمنی ها، این نیاز بیشتر احساس می شود. بصیرت به زبان ساده یعنی اینکه بدانیم در کجای جغرافیای عالم ایستاده ایم، هویت ما چیست و دشمن ما چه راهی را دنبال می کند. دانشجو نباید فراموش کند که امروز ایران به سبب اقتدار علمی، نظامی و تاثیرگذاری خود، حرف اول را در منطقه می زند و همین امر موجب هجمه دشمنان با تمام توان است.

دشمنان به دنبال سکولار کردن دانشگاه های ما هستند

رئیس دستگاه قضا افزود: همه موظفیم خط دشمن را بشناسیم. دشمنان به دنبال ایجاد تغییر در کشور هستند و امروز در تلاشند که دانشگاه ما را سکولار کنند تا دانشجویان از مسیر انقلابی بودن منحرف شوند. نباید فراموش کنیم که روزی در همین کشور جریانات اصلاح طلب با چه شعارهایی شروع کردند و با چه شعارهایی راه خود را ادامه دادند.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: براساس گزارش های رسمی، آمریکا سالانه میلیون ها دلار تحت عنوان ارتقای دموکراسی در منطقه بویژه در مورد ایران هزینه می کند که تمام این تلاش ها برای استحاله ارزش ها در کشور است. جنگ نرم نیز همین مفهوم را دارد یعنی کاری می کنند که به تدریج جامعه از ارزش های خود فاصله بگیرد و مسئولان نیز تصمیماتی بگیرند که باب میل آنها است.

ارزش دادن به فراگیری زبان دوم ریشه در گرفتن هویت ما دارد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم هوشیاری دانشجویان در جبهه جنگ نرم، اظهار کرد: تردید نکنید که غرب به دنبال گرفتن هویت ما است. در زمان طاغوت می خواستند حتی زبان نوشتاری ما را تغییر دهند. ارزش دادن کاذب به فراگیری زبان دوم دقیقا ریشه در همین دیدگاه دارد. البته هیچ عقل سلیمی مخالف آموختن زبان دیگر نیست اما نه اینکه برای آن به شکلی ارزش گذاری کنند که وجهه ای برای تغییر هویت جامعه شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ترویج رمان­های بیگانه و همچنین آثار فرهنگی غرب، بسیاری از ارزش های مورد نظر غرب را بر جامعه تحمیل خواهد کرد، افزود: در چنین شرایطی دلسوزان انقلاب و ملت و دانشجویان جوان، انقلابی، خوش فکر و با عزم از هر قشر دیگری برای حفظ اقتدار و هویت دینی و ملی کشور موثرتر هستند.

حقوق بگیران نجومی، تمجید شدند

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های موسوم به "حقوق های نجومی" و "شهرداری تهران" گفت: نقدهایی به دستگاه قضایی وارد می کنند که شاید برخی از آنها نیز به حق باشد اما توقع ما این بود که دولت محترم که این حقوق ها عمدتا در آنجا وجود داشت، خودش اقدام موثری انجام می داد. این در حالی است که متاسفانه با وجود تاکید اولیه شان بر لزوم برخورد با این موضوع، عملاً شاهد اتفاق خاصی نبودیم و حتی در برخی موارد از بعضی افراد که حقوق های نجومی دریافت می کردند، تمجید شد!

آیت الله آملی لاریجانی افزود: شاید بتوان گفت که لزوماً تمام این دریافت ها مجرمانه نبوده است اما به هر حال به عقیده بنده وقتی یک شخص در هیئت مدیره یک صندوق وقت محدودی

می گذارد و از قبال آن وام چند صد میلیونی و حقوق چند ده میلیونی دریافت می کند، عمل او مصداق بارز «اکل مال به باطل» است و برای مردمی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند به هیچ عنوان پذیرفته نیست لذا توقع داشتیم که دولت محترم این موارد را منعکس کند اما تاکنون حتی یک مورد گزارش در این زمینه از دولت به دست ما نرسیده است.

احضار ۱۵ نفر از متهمان پرونده املاک شهرداری تهران

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه علی رغم این امر، دادستانی از طریق گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حال انجام بررسی های قضایی است، تصریح کرد: تا امروز چندین مورد احضار داشته ایم و بنده به مردم این اطمینان را می دهم که قوه قضاییه در حد امکانات و اطلاعاتی که در اختیار دارد، قاطعانه به این موضوع رسیدگی خواهد کرد تا برخی حقوق های غیر حق بازگردانده شود.

آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شهرداری نیز همین طور است و گرچه افتراهایی هم در این زمینه به قوه قضاییه می زنند اما بنای ما این است که بدون جنجال و سر و صدا و در فضایی حقوقی و قضایی به موضوع رسیدگی کنیم که در همین راستا تاکنون بیش از ۱۵ نفر احضار شده اند و رسیدگی ها نیز ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش حادثه قطار مشهد- تبریز و همچنین حادثه انفجار حله عراق از سوی رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ارائه و در هر مورد دستور لازم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.