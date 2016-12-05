رئیس کمیته اسلامی روسیه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گازاتا، «حیدر جمال» رئیس کمیته اسلامی روسیه و عضو جنبش عمومی مردم روسیه امروز درگذشت و خبر فوت وی توسط سایت وی کنتاکت منتشر شد.

در بیانیه ی این سایت آمده است: امشب حیدر جمال بزرگ، ماموریت زمینی اش را به پایان رساند. خداوند او را مورد رحمت قرار دهد و به باغ های آسمانی ببرد. بازگشت همه ی ما به سوی او خواهد بود، و خداوند بزرگتر است( الله اکبر).

حیدر جمال در ۶ نوامبر سال ۱۹۴۷ در مسکو متولد شد. در سال ۱۹۶۵ وی وارد مرکز آموزش زبان های شرقی ام گ او ( دانشگاه دولتی مسکو) شد، اما پس از یک سال وی را به خاطر اعتراض بر علیه ناسیونالیسم بورژوازی اخراج کردند.

در سال ۱۹۹۳ در کنفرانسی در خارطوم، شرکت کرد که در آن سازمان بین المللی مسلمانان یا همان کمیته ی اسلامی، شکل گرفت.

در تابستان سال ۱۹۹۵ مرکز بین منطقه ای عمومی جنبش اسلامی، یا همان کمیته ی مذکور را ایجاد کرد و رئیس آنجا شد. ( این مرکز در دسامبر آن سال به طور رسمی ثبت شد.)

وی از سال ۲۰۰۵ جزو میراث ماندگار اسلامی روسیه به حساب می آمد.