تاكيد وزير امور خارجه اسپانيا بر ضرورت تنش زدايي در موضوع هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسپانيايي ال پائيس، ميگل آنخل موراتينوس پيش از سخنراني در صحن علني مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در گفتگو با خبرنگاران همچنين ابراز اطمينان كرد كه مذاكرات درباره فعاليتهاي هسته اي ايران از بن بست كنوني خارج شده است.

موراتينوس با بيان اينكه هم اكنون براي حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران مي توان اميدوار بود، خواستار حمايت كامل از تلاشهاي خاويرسولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي حل اين موضوع شد و تاكيد كرد كه بايد از طريق بازگشت به ديپلماسي به مشكلات موجود در اين زمينه و ساير بحرانهاي خاورميانه پايان داد.

وزير امور خارجه اسپانيا همچنين در سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، تعهد جامعه بين المللي براي رسيدگي به اوضاع كنوني در خاورميانه را خواستار شد و بر ضرورت ايجاد كشور دموكراتيك فلسطين،حمايت از ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و پايان خشونت در سرزمينهاي اشغالي تاكيد كرد .

موراتينوس خاطرنشان كرد كه پايان دادن به مشكلات موجود در جهان تنها با يك راه حل ميسر خواهد شد كه آن نيز چيزي جز روي آوردن به اقدامات ديپلماتيك و نه نظامي است.

وي در بخش ديگري از سخنراني خود ، مشكلات امنيتي ، تروريسم ، فقر، گرسنگي و مهاجرتهاي غيرقانوني را ازجمله چالشهاي موجود در قرن حاضر خواند و گفت كه معضل فقر خود به تنهايي سبب آوارگي و نقل مكان بيش از دويست ميليون نفر از مردم در اقصي نقاط جهان شده است.