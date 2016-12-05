۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

امام جمعه شهرکرد:

وحدت مهمترین عامل جلوگیری از نفوذ دشمن است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: وحدت مهمترین عامل جلوگیری از نفوذ دشمن به کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نکونام ظهر دوشنبه در گردهمایی انقلابیون جوان در دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: برای جلوگیری از نفوذ دشمن و انحراف افکار مردم در مسیر انقلاب باید با هم همدل و پیوسته باشیم و نسل جوان باید مومن و انقلابی و پایبند به ارزش های انقلاب باشد.

وی گفت: حق در مسیر ایمان و انقلاب شکل می‌گیرد و جوانان و دانشجویان کشورمان باید با عقل و منطق در مسیر انقلاب گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: جوانان ما باید پرچم توحید را بالا ببرند و نظام توحید برپا کنند و هر آنچه در برابر نظام توحید مخالفت می‌کند در برابر آن ایستادگی کنند.

حجت الاسلام  نکونام بیان کرد: مردم جامعه با اتحاد و همدلی باید به  خداوند تکیه کنند.

وی ادامه داد:  منطق این است که در سایه توحید با استکبار و هر پرچمی که علیه انقلاب اسلامی بلند شود مقابله کرد.

