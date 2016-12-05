ثبت اولین باخت پتروشیمی واولین بردگرگانی هادرهفته ششم لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز دوشنبه دیدارهایی از هفته ششم این رقابت ها برگزار شد که طی آن در مهمترین دیدار دو تیم جنوبی پتروشیمی و نفت به مصاف هم رفتند.

این دیدار از این حیث که دو تیم قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته شدند و تا پیش از دیدارهای این هفته نیز رده های اول و سوم جدول را در اختیار داشتند از اهمیت بالایی برخوردار بود بخصوص اینکه پتروشیمی به عنوان تنها تیم بدون باخت لیگ بدنبال حفظ این رکورد بود.

این در حالی است که شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی با وجود برخورداری از امتیاز میزبانی در رقابت با نفت مدعی نتوانستند این رکورد خود را حفظ کرده و متحمل اولین شکست فصل خود شدند.

اولین شکست پتروشیمی در حالی در هفته ششم لیگ بسکتبال رقم خورد که در همین هفته گرگانی ها موفق به کسب اولین برد خود شدند. آنها در رقابت با لوله آ اس شیراز به برتری دست یافته و اولین برد را بعد از ۵ شکست متوالی در کارنامه خود ثبت کردند.

در دیگر دیدارهای این هفته از رقابت های لیگ بسکتبال که همزمان در کاشان و تهران برگزار شد شهرداری اراک مقابل میزبانی کاشانی خود پیروز شد و تبریزی ها نیز در تالار آزادی متحمل شکست شدند.

نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته ششم لیگ بسکتبال به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام ۸۲- نفت آبادان ۸۷

* لوله آ اس شیراز ۷۲- شهرداری گرگان ۷۹

* شهرداری کاشان ۷۷- شهرداری اراک ۹۱

* دانشگاه آزاد ۸۵- شهرداری تبریز ۶۲

از هفته ششم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دیدار دو تیم نیروی زمینی و شیمیدر در جریان است.