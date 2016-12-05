۳۲درصد از زندانیان استان مرکزی محکومان مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلطانی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: ۳۲درصد از زندانیان استان مرکزی محکومین جرائم مرتبط با موادمخدر، ۱۷درصد زندانیان سرقت، ۹درصد زندانیان جرایم علیه اشخاص و چهار درصد زندانیان جرایم مربوط به اموال و مالکیت هستند.

وی با بیان اینکه دادستانی در راستای حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری دارد، افزود: با در نظر گرفتن علل برخی از جرایم در سطح جامعه و ایجاد فضای سالم، از سوی این دادستانی اقدامات بازدارنده از وقوع جرم انجام شده است .

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: طی هشت ماهه سال جاری در حوزه سازمان بهزیستی، از مراکز ترک اعتیاد، مهدهای کودک، مراکز خیریه توانبخشی و نگهداری سالمندان در شهرستان اراک بازدید به عمل آمد.

وی اظهار داشت: از مجموع ۵۰ کمپ ترک اعتیاد در شهرستان اراک، ۳۰کمپ به علت نداشتن مجوز در سال جاری تعطیل شد و به مهدهای کودک که نواقصی داشتند تذکر داده شد.

سلطانی در مورد حوزه ورزش و جوانان هم گفت: از ۸۹ باشگاه ورزشی در شهرستان اراک بازدید شد که ۲۷باشگاه به علت تخلفاتی از جمله فروش و نگهداری مواد نیروزای غیرمجاز و قاچاق پلمب شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: از تعداد ۱۷فروشگاه فروش مکمل های ورزشی و نیروزای شهرستان اراک نیز در سال جاری هشت واحد به علت عدم رعایت مقررات تعطیل شدند.

وی خاطرنشان ساخت: در حوزه اصناف هم از ۴۶۴واحد صنفی در شهرستان اراک بازدید شد که ۱۶۱واحد سفرخانه و قهوه خانه به علت عرضه قلیان و استعمال دخانیات، پلمب و ۲۰ واحد نیز به سبب نداشتن مجوز تعطیل شد.

سلطانی بیان داشت: در سال جاری در شهرستان اراک، ۵۴تالار باغ به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز و یا به علت عدم رعایت مقررات تعطیل و همچنین یازده عطاری به دلیل نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز پلمب شدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در سال جاری از ۲۲۰ آرایشگاه زنانه که در شهرستان اراک مورد بازدید قرار گرفته، ۱۳ واحد به دلیل ورود به حوزه پزشکی و استفاده از وسایل پزشکی و عدم رعایت مقررات تعطیل و از ۳۲واحد عکاسی نیز که مورد بازدید قرار گرفت، ۹واحد به دلیل نقض حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تعطیل شدند.

وی در مورد متکدیان هم گفت: وضعیت متکدیان در شهرستان اراک در حال ساماندهی است و مکان مناسبی از سوی شهرداری برای جمع آوری آنان تدارک دیده شده است.

معاون دادستان اراک در مورد شبکه های بازاریابی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت شبکه بازاریابی به علت نداشتن مجوز در شهر اراک تعطیل شد و اگرچه این شبکه های بازاریابی، مجوز فعالیت دارند لکن از نظر شرعی وجه قانونی ندارد .