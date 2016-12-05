۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۱

۳۲درصد از زندانیان استان مرکزی محکومان مواد مخدر هستند

اراک- معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: هم اکنون سه هزار و ۴۵۵ نفر در زندان های استان مرکزی به سر می برند که ۳۲درصد از این زندانیان، محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلطانی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: ۳۲درصد از زندانیان استان مرکزی محکومین جرائم مرتبط با موادمخدر، ۱۷درصد زندانیان سرقت، ۹درصد زندانیان جرایم علیه اشخاص و چهار درصد زندانیان جرایم مربوط به اموال و مالکیت هستند.

وی با بیان اینکه دادستانی در راستای حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری دارد، افزود: با در نظر گرفتن علل برخی از جرایم در سطح جامعه و ایجاد فضای سالم، از سوی این دادستانی اقدامات بازدارنده از وقوع جرم انجام شده است .

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: طی هشت ماهه سال جاری در حوزه سازمان بهزیستی، از مراکز ترک اعتیاد، مهدهای کودک، مراکز خیریه توانبخشی و نگهداری سالمندان در شهرستان اراک بازدید به عمل آمد.

وی اظهار داشت: از مجموع ۵۰ کمپ ترک اعتیاد در شهرستان اراک، ۳۰کمپ به علت نداشتن مجوز در سال جاری تعطیل شد و به مهدهای کودک که نواقصی داشتند تذکر داده شد.

سلطانی در مورد حوزه ورزش و جوانان هم گفت: از ۸۹ باشگاه ورزشی در شهرستان اراک بازدید شد که ۲۷باشگاه به علت تخلفاتی از جمله فروش و نگهداری مواد نیروزای غیرمجاز و قاچاق پلمب شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: از تعداد ۱۷فروشگاه فروش مکمل های ورزشی و نیروزای شهرستان اراک نیز در سال جاری هشت واحد به علت عدم رعایت مقررات تعطیل شدند.

وی خاطرنشان ساخت: در حوزه اصناف هم از ۴۶۴واحد صنفی در شهرستان اراک بازدید شد که ۱۶۱واحد سفرخانه و قهوه خانه به علت عرضه قلیان و استعمال دخانیات، پلمب و ۲۰ واحد نیز به سبب نداشتن مجوز تعطیل شد.

سلطانی بیان داشت: در سال جاری در شهرستان اراک، ۵۴تالار باغ به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز و یا به علت عدم رعایت مقررات تعطیل و همچنین یازده عطاری به دلیل نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز پلمب شدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در سال جاری از ۲۲۰ آرایشگاه زنانه که در شهرستان اراک مورد بازدید قرار گرفته، ۱۳ واحد به دلیل ورود به حوزه پزشکی و استفاده از وسایل پزشکی و عدم رعایت مقررات تعطیل و از ۳۲واحد عکاسی نیز که مورد بازدید قرار گرفت، ۹واحد به دلیل نقض حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تعطیل شدند.

وی در مورد متکدیان هم گفت: وضعیت متکدیان در شهرستان اراک در حال ساماندهی است و مکان مناسبی از سوی شهرداری برای جمع آوری آنان تدارک دیده شده است.

معاون دادستان اراک در مورد شبکه های بازاریابی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت شبکه بازاریابی به علت نداشتن مجوز در شهر اراک تعطیل شد و اگرچه این شبکه های بازاریابی، مجوز فعالیت دارند لکن از نظر شرعی وجه قانونی ندارد .

کد مطلب 3841923

