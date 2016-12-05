۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۲

معاون اقتصادی استاندار گلستان:

هیئت تجاری و اقتصادی گلستان به قزاقستان سفر می کند

گرگان – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان از سفر سه‌روزه هیئت تجاری و اقتصادی استان به ریاست استاندار به قزاقستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی عصر دوشنبه در پنجمین کارگروه اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: صبح سه‌شنبه استاندار گلستان به همراه هیئت تجاری و اقتصادی به قزاقستان سفر می‌کند.

وی بابیان اینکه این نخستین سفر رسمی استاندار گلستان به قزاقستان است، افزود: این هیئت ۳۰ نفرِ متشکل از ۲۰ تجار و بازرگان و تولیدکننده در حوزه‌های مختلف ازجمله مواد غذایی و صنعتی، مدیران دستگاه‌های مربوطه بخش دولتی و خصوصی و دو مدیر بانک استانی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان یادآور شد: سال گذشته معاون سرمایه‌گذاری و رئیس کشاورزی منگستائو در سفرهای جداگانه با مدیران و مسئولان گلستان دیدار داشته و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و کشاورزی به امضاء رسیده است.

وی با یادآوری اینکه ماه قبل هم سفیر قزاقستان مهمان استاندار گلستان بود، ادامه داد: هدف از سفر هیئت تجاری گلستان به قزاقستان، پیگیری و شتاب دادن به اجرای تفاهم‌نامه‌های امضاءشده میان مسئولان استان گلستان و منگستائو قزاقستان است.

وی اضافه کرد: در این سفر سه‌روزه موضوعات مختلف در حوزه راه‌آهن، شیلات، گردشگری، ترانزیت کالا ازجمله گندم و کشت فرا سرزمینی پیگیری می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: هیئت تجاری و اقتصادی گلستان به ریاست استاندار ۲۴ ساعت در آذربایجان و ۴۸ ساعت در آکتائو منگستائو حضور می‌یابند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تاکنون سفر هیئت‌های تجاری و اقتصادی استان گلستان به کشورهای همسایه بسیار کم بوده و بنا داریم این سفرهای تجاری افزایش یابد تا بتوانیم از طریق این مراودات بعد از برجام سهم اقتصادی استان را بیشتر کنیم.

