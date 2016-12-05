سبک زندگی اسلامی باید در جامعه ترویج داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در همایش ملی سبک زندگی اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهل علم و عمل هستند و به بهترین شکل موضوع سبک زندگی اسلامی را در زندگی خود پیاده میکنند.
حجتالاسلام یعقوبی تأکید کرد: بهترین و جامعترین وارث قرآنی که میتواند سبک زندگی را معرفی کند حیات طیبه است.
وی تصریح کرد: جوهره حیات طیبه دینی پاک زیستن است که در این راستا به سه رکن مهم اندیشه پاک، سخن پاک و موضعگیری پاک میشود اشاره کرد.
وی عقلانیت و خردمندی، اخلاق و رفتار زیبا و اخلاق شهروندی را اساس فرهنگ عمومی دانست و گفت: اگر این سه رکن تحقق یابد سبک زندگی معنیاش آشکار میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی اضافه کرد: تاکنون ۲۰۰ خطبه با موضوع سبک زندگی در نمازهای جمعه استان مطرحشده است.
حجتالاسلام یعقوبی بابیان اینکه موضوع سبک زندگی برای نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی عنوان شده است، خواستار برگزاری این همایش طی سالهای آینده در خراسان شمالی شد.
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