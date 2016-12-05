۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

اجلاسیه استانی نماز در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- اجلاسیه استانی نماز با حضور مسئولان استانی و کشوری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه استانی نماز ظهر دوشنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این اجلاسیه اظهار داشت: برپایی نماز در جامعه از انحراف آن جامعه جلوگیری می کند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام اظهار داشت: باید در زمینه ترویج فرهنگ نماز در جامعه تلاش کرد.

وی عنوان کرد: کمرنگ شدن جایگاه نماز در جامعه سبب می شود تا فساد در جامعه زیاد شود.

وی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی باید در مسیر ترویج فرهنگ نماز در جامعه تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: نماز ظرفیت های بسیاری دارد که باید از این ظرفیت ها برای تعالی جامعه استفاده کرد.

