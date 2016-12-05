استفاده از قطار به جای خودروی شخصی برای مردم اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، بهنام ملکی با بیان این مطلب افزود: فرهنگ سازی و الگوسازی در استفاده از ریل باس به جای خودروی شخصی در محورهای تهران و کرج به مقصد آبیک و قزوین ضروری است.

وی افزود: علت اصلی پایین بودن ضریب اشغال صندلی های ریل باس کم توجهی به معرفی خدمات ریلی و بی اطلاعی مردم و دانشجویان از وجود فرصت های کم نظیر ریل باس است.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین افزود: ضرورت ترویج استفاده از قطار بجای خودرو شخصی مورد تاکید استاندار محترم بوده و در حال حاضر حرکت قطارهای ریل باس از قزوین به تهران همه روزه صبح ساعت ۵:۱۵ و ۶:۴۵ و حرکت از تهران به قزوین ساعات ۱۵:۳۰ و ۱۹ می باشد که در ایستگاه های شهر قدس، کرج، هشتگرد و آبیک توقف دارد.

وی افزود: مکاتبات و پیگیری های این دفتر مبنی بر افزایش تعداد حرکت قطارهای ریل باس به مقصد قزوین و بالعکس و تأسیس ایستگاه های راه آهن در محمدیه و شریف آباد، بیدستان، اقبالیه جهت ارائه خدمات و راه اندازی این خطوط در تاکستان در مکاتبه با مدیر کل راه آهن شمالغرب منجر به این شده است که با توجه به اینکه، متوسط ضریب اشغال صندلی ها کمتر از بیست و پنج درصد است این اقدام توجیه اقتصادی ندارد.

مشاور استاندار بیان کرد: استفاده از خدمات ریل باس مزایای زیادی دارد که کاهش آلودگی هوا، ضریب ایمنی بالاتر، کاهش چشمگیر هزینه، زمان از آن جمله است.

وی گفت: درصورت استقبال مردم از ریل باس، راه اندازی سرویس های جدیدتر امکان پذیر است.