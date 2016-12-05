به گزارش خبرنگار مهر، در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور اعضای هیئت اسکیت استان از اسکیت‌باز همدانی اعزامی به مسابقات جهانی اسکیت فری استایل در کشور تایلند تقدیر شد.

در این نشست رسول منعم مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان همدان ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان هیئت اسکیت استان از تلاش‌های سجاد محمدی ساسان نفر پنجم مسابقات جهانی اسکیت فری استایل با اهدای لوح تقدیر تقدیم و تشکر کرد و از آمادگی این اداره کل برای حمایت از این رشته ورزشی خبر داد.

مهدی مجیدی رئیس هیئت اسکیت استان همدان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده را ارائه و از همراهی اداره کل ورزش و جوانان برای مناسب‌سازی کف‌پوش اسکیت تشکر کرد و گفت: با نصب کف‌پوش جدید و استاندارد شاهد شکوفایی هرچه بهتر استعدادهای این رشته ورزشی در استان خواهیم بود.

وی افزود: اسکیت در تمام شهرستان‌های استان همدان فعال‌شده و خوشبختانه افراد بنامی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

مجیدی بابیان اینکه رشته اسکیت در همدان ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد، بیان کرد: رشد ۵ برابری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی از میزان علاقه‌مندی مخاطبان به این رشته زیبا و مفرح حکایت دارد.

رئیس هیئت اسکیت استان همدان عنوان کرد: هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ اسکیت‌باز در استان همدان به‌صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای و یک هزار اسکیت‌باز نیز به‌صورت تفریحی و پراکنده در این رشته فعالیت دارند.

گفتنی است؛ رقابت‌های جهانی اسکیت فری استایل به میزبانی بانکوک تایلند برگزار شد و سجاد محمدی ساسان تنها نماینده اسکیت همدان در این رقابت‌ها بود که در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور داشت و توانست مقام ارزنده پنجمی جهان را کسب کند.

سجاد محمدی ساسان دارنده مدال‌های طلا و نقره قهرمانی کشور است و سال گذشته نیز در پیکارهای جهانی رولر اسکیت به میزبانی ایتالیا در ترکیب تیم ملی کشورمان شرکت داشت.