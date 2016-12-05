تقویت فرهنگ نماز در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی بعد از ظهر دوشنبه در اجلاسیه استانی نماز چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تقویت فرهنگ نماز در جامعه یکی از اهداف اصلی باید باید باشد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت های مختلف از جمله صداو سیما، رسانه ها و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز بهره برد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است تا به اهداف شوم خود برسد.

وی گفت: نهادینه کردن فرهنگ امر به معرف و نهی از منکر در جامعه در کنار زنده نگاه داشتن فرهنگ نماز بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.