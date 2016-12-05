  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۲

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

تقویت فرهنگ نماز در جامعه ضروری است

تقویت فرهنگ نماز در جامعه ضروری است

شهرکرد- معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تقویت فرهنگ نماز در جامعه ضروری است و باید در این مسیر گام های بلندی برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی  بعد از ظهر دوشنبه در اجلاسیه استانی نماز چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تقویت فرهنگ نماز در جامعه یکی از اهداف اصلی باید باید باشد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت های مختلف از جمله صداو سیما، رسانه ها و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز بهره برد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است تا به اهداف شوم خود برسد.

وی گفت: نهادینه کردن فرهنگ امر به معرف و نهی از منکر در جامعه در کنار زنده نگاه داشتن فرهنگ نماز بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

کد مطلب 3841953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها