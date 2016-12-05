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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۷

هواشناسی اعلام کرد؛

استمرار بارش‌های پاییزی درلرستان/هشدار نسبت به سیلابی شدن مسیل‌ها

استمرار بارش‌های پاییزی درلرستان/هشدار نسبت به سیلابی شدن مسیل‌ها

خرم آباد- در ادامه ناپایداری های جوی در لرستان و آغاز بارش ها از ظهر امروز دوشنبه شاهد آبگرفتگی معابر در سطح شهرها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران و تگرگ از ظهر امروز دوشنبه در آسمان لرستان شدت گرفت و این امر آبگرفتگی معابر را در پی داشت.

بر اساس این گزارش، با وقوع بارش های رگباری به همراه تگرگ در خرم آباد شاهد ترافیک در خیابان ها، آبگرفتگی معابر و طغیان کانال ها بودیم و زیرگذرها و پل های موقت سطح شهر خرم آباد از سوی مسئولان و به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی مسدود شده اند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، آسمان لرستان تا پایان هفته شاهد جوی ناپایدار خواهد بود.

وضعیت جوی نیمه تا تمام ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق با احتمال ریزش تگرگ و در مناطق سردسیر رگبار برف و وزش باد نسبتا شدید برای فردا ۱۶ آذرماه پیش بینی شده است.

همچنین آسمان لرستان در ۱۷ آذرماه نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه خواهد بود.

سایت سازمان هواشناسی لرستان وضعیت جوی نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد قابل ملاحظه را برای روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه پیش بینی کرده است.

همچنین بنابر اطلاعیه شماره ۳۸ هواشناسی لرستان، با توجه به تقویت شرایط ناپایدار حاکم بر جو منطقه و ماهیت متغیر رگبارهای باران وتگرگ طی امشب  و روز سه شنبه در برخی مناطق استان به خصوص جنوب شرق، آب گرفتگی معابر عمومی، احتمال سیلابی شدن مسیل ها واختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نخواهد بود، لذا توصیه می شود برای جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3841954

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