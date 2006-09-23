رئيس ستاد انتخاباتي جبهه اصولگرايان اصلاح طلب چهارشنبه معرفي مي شود

سيدعلي سيدي ركني در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب، افزود: رئيس ستاد انتخاباتي جبهه اصولگرايان اصلاح طلب براي انتخابات شوراها نيز مشخص شده است كه در روز چهارشنبه به قطعيت مي رسد.

وي افزود:بر اساس آمار رسيده تا پنجشنبه گذشته 1142 نفر در تهران با پر كردن فرم هاي اين جبهه به منظور در اختيار گذاشتن مراكزي در زمان انتخابات اعلام آمادگي كرده اند.

دبيركل جبهه اصولگرايان اصلاح طلب تصريح كرد: در جلسه چهارشنبه اين جبهه سخنگوي مورد نظرمان بايد به از كليه جهات به تاييد اعضاي هيات موسس نيز برسد.