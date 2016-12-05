تیم بوکس نونهالان گیلان ۳ نشان طلا کسب کرد

امین قاسمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فستیوال بوکس نونهالان کشور از صبح یکشنبه در خانه بوکس شهر اراک آغاز شده است، اظهار کرد: در چهارمین دوره از این مسابقات ۶۵ بوکسور نونهال از ۳۰ استان کشور شرکت داشتند.

وی با اشاره به حضور سه بوکسور گیلانی در این مسابقات، افزود: تیم بوکس نونهالان استان با سه ورزشکار به نام های «امیررضا فیضی»، «امیررضا اسکندری» و «محمد خروجی» به مربیگری و سرپرستی «داوود رضایی» در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

رئیس هیأت بوکس گیلان با اشاره به عملکرد مطلوب و مسابقات خوب بوکسورهای نونهال استان، گفت: استان گیلان موفق شد در این مسابقات با کسب سه نشان طلا بعد از میزبان بهترین نتیجه را کسب کنند.

وی به برگزاری دوره های گذشته این مسابقات در رده های سنی ۱۳ و ۱۴ سال اشاره و خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات برخلاف گذشته در رده های سنی ۱۱و ۱۲ سال برگزار شد.

قاسمی پور در ادامه تصریح کرد: به درخواست فدراسیون بوکس «عبدالله پوراسماعیل» نیز به عنوان داور از استان گیلان به همراه این ورزشکاران به این مسابقات اعزام شد.

وی توجه ویژه و برنامه ریزی در رده های سنی پایه به خصوص نونهالان، نوجوانان و جوانان را از اولویت های هیأت بوکس گیلان عنوان و تأکید کرد: با توجه به برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری و همچنین برگزاری مسابقات در این رده های سنی انتظار می رود در سال های آتی شاهد حضور پررنگ و تأثیرگذار بوکسورهای گیلانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.

قاسمی پور همچنین در ادامه به آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی نوجوانان بوکس ایران اشاره کرد و افزود: در این دوره از تمرینات «امیرحسین دولتی»، «مبین محمدی»، «علی لطفی» و «عقیل منانی» چهار بوکسور نوجوان از گیلان نیز دعوت شده اند.