به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه سال جاری مجمع سالیانه هیات ژیمناستیک استان کردستان با حضور اعضای فدراسیون در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این جلسه رئیس هیات ژیمناسیک استان، روسای هیات شهرستان ها و مربیان خطاب به دبیر فدراسیون به بیان عملکرد چند سال اخیر خود، انتقادات و پیشنهاد ها پرداختند.

مشکل کمبود اعتبارات گریبان گیر همه شده است

علی فتح الله زاده معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان از فعال بود هیات ژیمناستیک در استان کردستان تقدیر و تشکر کرد.

وی گفت: باید به بحث استعدادیابی توجه بسیاری شود تا خانواده ها و فرزندانشان به سمت این رشته ورزشی کشیده شوند.

فتح الله زاده با بیان اینکه مشکل اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان کمبود اعتبار است گفت: مشکل کمبود اعتبار نه تنها اداره کل ورزش و جوانان استان بلکه گریبان گیر فدارسیون و حتی وزارت ورزش هم شده است و تلاش اداره کل این است در برنامه های آینده خانه ژیمناستیک مجهز تری به شهرستان سنندج تحویل داده شود.

اکثر شهرستانهای کردستان خانه ژیمناستیک دارند

سردار محمدی رئیس هیات ژیمناستیک استان کردستان در این جلسه با بیان اینکه امروزه ورزش تنهاست، گفت: ورزش در ذات خود اجتماعی است اما در واقعیت تنهاست و اگر اینگونه ادامه پیدا کند سلامت و شادابی خود را از دست خواهد داد و به سوی فرد گرایی خواهد رفت.

وی در ادامه عنوان کرد: طبق آمار های اعلام شده تنهایی ورزش باعث شده است که ۶۰ درصد جوانان زیر ۲۹ سال جامعه به اعتیاد رو بیاورند زیرا در ورزش حمایتی نمی بینند و باید در این راستا اهدافی در نظر گرفته شود که ورزش به سوی فرد گرایی نرود.

محمدی افزود: از زمان شروع فعالیت در هیات استان تلاش داشته ایم که اکثر شهرستان ها دارای خانه ژیمناستیک شوند که این اقدام مثبت بوده و حال اکثر شهرستان ها دارای خانه ژیمناستیک هستند و رایزنی های انجام شده حاکی بر این است که شهرستان های باقی مانده نیز دارای خانه ژیمناستیک شوند.

رئیس هیات ژیمناستیک استان کردستان گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ورزش کشور ماده ۸۸ است و این معضل بزرگی بسیار بزرگی است که افراد غیر ورزشی سکان داری باشگاه ها را انجام دهند.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در حوزه نیروی انسانی کار های بسیاری علل خصوص برگزاری کلاس های مربیگری و دانش افزایی مربیان انجام شده است و در آینده به دنبال میزبانی اردو های تیم ملی نیز خواهیم بود.

در ادامه این جلسه به مزایده گذاشتن سالن های ژیمناستیک برخی شهرستان ها، کمبود سالن های ژیمناستیک و تجهیز نبودن آن، اجاره دادن سالن های تخصصی به افراد غیر ورزشی، کمبود درآمد ورزش ژیمناستیک و برابری آن با هزینه ها و کم بودن سهم استفاده بانوان از فضاهای ورزشی از جمله مشکلاتی بود که روئسای هیات ها و مربیان به آن اشاره کردند و خواهان رفع آن شدند.

همچنین پشنهاداتی از سوی روسا و مربیان بیان شد که بازنگری در استفاده از سالن های تخصصی، دانش افزایی مربیان، کاهش درخواست فدراسیون از هیات های استان، افزایش اعتبارات، کمک مالی برای نگهداشت مربیان، ایجاد استراتژی راهبردی نسبت به آگاه سازی مردم از ورزش ژیمناستیک و همگانی کردن این ورزش، از جمله این پیشنهادها بود.

در پایان این نشست از آرم هیات ژیمناستیک کردستان که نماد شاهین ایرانی است، رونمایی شد.