به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی بعد از ظهر دوشنبه با صدور پیامی ضمن تبریک فرارسیدن ۱۶ آذرماه روز دانشجو، همگان به ویژه دانشجویان کشور را به تاًسی از الگوهای رفتاری شهدا دعوت کرد.

متن پیام استاندار کرمان بدین شرح است؛ «دانشجو در حقیقت تلفیقی از علم، حقیقت جویی و بینشی آگاهانه است که از مسیر عقلانیت برای توسعه و آرامش کشور و نظام گام بر می دارد و در هر جا که نادرستی و ناراستی ببیند با قلم بصیرت و علم خود، خط بطلان بر آن می کشد.

دانشجو با اندیشه والا و نگاه ژرف اندیش خود مسیری را ترسیم می کند که تاریخ به زیباترین شکل رقم بخورد.

تاریخ انقلاب اسلامی ایران پر از روزهای پر افتخاری است که دانشجویان در کنار دانش آموزان، روحانیون، اصناف و سایر اقشار جامعه در برابر ناراستی ها قد علم کردند و در این بین همواره کسانی که با سلاح علم جنگیده اند به بهترین و زیباترین پیروزی ها دست یافته اند.

۱۶ آذرماه تابلوی زیبایی از ظلم ستیزی است که به دست دانشجویان آگاه و با ایمان ایران اسلامی ترسیم شد تا نشان دهد که این ملت به ویژه جوانان غیور آن همواره سدی بزرگ در برابر استبداد، زیاده خواهی ها و نفوذ استکباری مستکبران هستند.

و آنگاه که زمین دانشگاه تهران با سرخی خون شهدای ۱۶ آذر مزین شد، برگی دیگر از تاریخ پر فراز و نشیب اما مفتخرانه این انقلاب اسلامی ورق خورد تا بدانیم که سنگر علم و دانش به مراتب ارزشی بیشتر از سایر سنگرها دارد؛ چرا که می تواند سنگر فرماندهی در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... و. باشد.

از این رو یاد تمامی، شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای ۱۶ آذرماه را گرامی داشته و همگان به ویژه دانشجویان این کشور را به تاسی از الگوهای رفتاری آنها دعوت می کنم.»