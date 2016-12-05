به گزارش خبرنگار مهر، مهین فرهاد زاد عصر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان البرز که در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: حقیقت این است که ورزشکاران این رشته از ما و از تمام جامعه طلبی به‌حق دارند که باید برای ادای شایسته‌ آن تمام تلاش خود را به‌کارگیریم.

فرهادی زاد جذب این افراد به ورزش را کار و هدف اصلی فدراسیون دانست و گفت: ورزش می‌تواند به‌عنوان درمانی مؤثر و عاملی پیشگیرانه به بیماران خاص و پیوند اعضا کمک شایانی کند.

دبیر فدراسیون ملی ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا تصریح کرد: در مباحث مربوط به ورزش بیماران خاص، باید بعد همگانی به‌مراتب پررنگ‌تر و بااهمیت‌تر از بعد قهرمانی موردتوجه قرار گیرد چراکه ما می‌خواهیم بیماران خاص با ورود به ورزش ضمن بهبود سلامتی جسمی و روحی، درمان شده و یا حداقل از مشکلاتشان کاسته شود.