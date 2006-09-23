تيم هاي كوچك بوندس ليگا در بحران/ هامبورگ روزگار تيره و تاري دارد

به گزارش خبرگزاري مهر سايت اينترنتي دويچه وله پيرامون رقابت هاي اين فصل بوندس ليگا گزارش داد: تيمهاى نيرومند و سرشناس ليگ، تاكنون شروع موفق و خوبى نداشتهاند. اكثر اين تيم هفته گذشته شكست خوردند و درميان شگفتى همگان، اينك دو تيم هرتابرلين و نورنبرگ مقامهاى اول و دوم جدول را در اختيار دارند.
افزون بر آن از سه باشگاه آلمانى كه در جام قهرمانى باشگاههاى اروپا شركت دارند برمن و هامبورگ درنخستين ديدارخود هر دوشكست را پذيرا شدند. درهرحال سخن از بحران دربرخي از تيم هاي بوندسليگا درميان است.
كارل هاينس رومينيگه رييس باشگاه بايرن مونيخ ضعف حاكم بر تيمهاى سرشناس بوندسليگا را با مسابقات جام جهانى فوتبال در آلمان در ارتباط مىبيند. به عقيده وى، تيمهاى طراز اول كه بازيكنان زيادى را در خدمت تيم ملى فوتبال آلمان قرار دادند. اينك بايد هزينه آن را بپردازند. ملىپوشان ديرتربه تمرينات باشگاهى رسيدهاند و از همين رو تيمهاى درجه يك به موقع به آمادگى مطلوب نرسيدهاند.
رومينيگه از مسئولان ليگ فوتبال آلمان خواسته كه در آينده ديدارهاى فصل را كمى ديرتر آغاز كنند تا بدين ترتيب شرايط برابربراى رقابتها ميان تيمها ايجاد شود.
فليكس ماگات مربى باشگاه بايرن مونيخ پس از شكست شگفتىآفرين هفته پيش تيمش مقابل بيلهفلد با انتقاداتى از طرف مسئولان اين باشگاه روبرو شد. مونيخىها كه اين هفته به ديدار آخن مىروند بايد شكست هفته پيش را جبران كنند.
ماگات در اين زمينه خوشبين است و وعده پيروزى داده است. وى مىگويد هنگامى كه قهرمان فصل پيش در خانه خود و در مقابل 70 هزار تماشاگر به ديدار تيمى مىرود كه به تازگى از دسته دوم صعود كرده است، جز پيروزى نمىتوان انتظار ديگرى داشت. عليرغم اين خوشبينى بايد گفت كه توپ گرد است و فوتبال هم رقابتى غافلگيركننده است. هنوزمعلوم نيست كه آيا ماگات از على كريمى در خط ميانى خود سود خواهد برد يا نه.
هامبورگ تيم مهدوىكيا ملىپوش ايرانى كه فصل پيش به مقام سوم بوندسليگا رسيد روزگار تيره و تارى را از سر مىگذراند و افزون بر شكست در نخستين ديدار خود در جام باشگاههاى اروپا درميان تيمهاى آلمانى نيز درجايگاه پانزدهم جدول رقابتهاى اين فصل جاى دارد.
هامبورگ اين هفته به ديدار وردربرمن نايب قهرمان فصل پيش مىرود كه اين تيم نيز در رقابتهاى باشگاههاى اروپا آغاز خوبى نداشت. بنابراين هر دو تيم روحيه چندان خوبى ندارند.
توماس دال مربى هامبورگ تاكيد كرده كه از تيمش در اين ديدار يك انتظار بيشتر ندارد و آن اينكه به عنوان يك تيم در ميدان ظاهر شود و نه يك گروه پراكنده. در مقابل توماس شاف مربى برمن نيز معتقد است كه يك پيروزى در مقابل هامبورگ مىتواند به روحيه برمن كمك كند تا بر بحران كوچك خود غلبه نمايد.
تيم شالكه اين هفته درخانه خود ميزبان وولفسبورگ است. شالكه آغاز خوبى داشت. اما هفته پيش با شكست مقابل هرتا برلين شانس صدرنشينى را از دست داد. خط حمله شالكه اين هفته با بازگشت آساموآ و حميد آلتينتوپ قدرت بيشترى يافته است.
از ديدارهاى مهم ديگر اين هفته مىتوان به رقابت ميان اشتوتگارت و فرانكفورت اشاره كرد. اشتوتگارت خيال دارد پيروزى هفته پيش در خانه برمن را تكرار كند و در مقابل تيم فرانكفورت نيز اگر پيروز شود، اولين موفقيت اين فصل را تجربه كرده است.
هرتا برلين صدرنشين جدول به ديدار ماينتس مىرود. اين دو تيم بارها در دسته دوم ليگ فوتبال آلمان با هم ديدار داشتهاند و از آن ميان فقط يك بار پيروزى نصيب ماينتس شده است.
هانوفر تيم وحيد هاشميان هفته گذشته نوار ناكامىها را گسست و به اولين پيروزى فصل دست يافت. اين تيم اين هفته به ديدار لوركوزن مىرود. پيروزى هفته پيش روحيه خوبى به هانوفر داده است اما لوركوزن نيزحريف آسانى نيست. درهفت ديدار گذشته ميان اين دو تيم، هانوفر هرگز پيروز نشده است.
ديدارهاى روز يكشنبه هفته پنجم رقابتها، ميان كوتبوس و نورنبرگ و بوخوم و بيلهفلد برگذار خواهد شد.
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