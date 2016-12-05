مانوئل والس، نامزد سوسیالیستهای فرانسه در انتخابات فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مانوئل والس»، نخست وزیر فرانسه از قصد خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، در پی اعلام «فرانسوآ اولاند»، رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر عدم شرکت در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری این کشور، «مانوئل والس»، نخست وزیر فرانسه از قصد خود برای شرکت در این انتخابات به عنوان نامزد حزب سوسیالیست خبر داد.

گفتنی است رسانه های فرانسه همچنین از نامزدی احتمالی وزرای بهداشت، کشور و دارایی این کشور برای ریاست جمهوری این کشور در صورت پا پس کشیدن والس از شرکت در انتخابات خبر دادند.

گفته می شود والس نسبت به رئیس جمهوری فرانسه مواضعی نرم تر در حوزه اقتصاد نسبت به هم حزبی های خود داشته و به جناح میانه سیستم احزاب این کشور نزدیکتر است.