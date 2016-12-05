  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

لیگ برتر بسکتبال کشور؛

نفت آبادان بازی بزرگ هفته را برد/ پتروشیمی طعم اولین شکست را چشید

نفت آبادان بازی بزرگ هفته را برد/ پتروشیمی طعم اولین شکست را چشید

آبادان - در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال کشور، تیم پالایش نفت آبادان تیم پتروشیمی بندر امام را در خانه خود زمین گیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور عصر امروز دوشنبه از ساعت ۱۶ تیمهای بسکتبال پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام در محل سالن اندیشه شهرک بعثت بندر امام به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دیدار دو تیم خوزستانی که در لیگ فصل قبل، عنوان های قهرمانی و نائب قهرمانی را از آن خود دارند؛ یک بازی زیبا، مهیج و پایاپایی را از خود به نمایش گذاشتند.  

این دیدار پر افت و خیز در پایان با نتیجه ۸۷ بر ۸۲ به نفع آبادانی ها به پایان رسید تا آنها با دست پر به شهر خود برگردند.

در این بازی که به نوعی فینال سال گذشته لیگ برتر بسکتبال بود، شاگردان شاهین طبع این بازی را واگذار کردند تا این تیم هم در فصل جاری طعم شکست را بچشد.

محمد حسن زاده و سعید داور پناه دو ملی پوش نفت آبادان ۵ فوله شدند.

بعد از این مسابقه هر سه تیم پتروشیمی بندرامام خمینی، دانشگاه آزاد و نفت آبادان ۱۱ امتیازی شدند و به ترتیب رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 3841996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها