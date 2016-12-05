نفت آبادان بازی بزرگ هفته را برد/ پتروشیمی طعم اولین شکست را چشید

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور عصر امروز دوشنبه از ساعت ۱۶ تیمهای بسکتبال پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام در محل سالن اندیشه شهرک بعثت بندر امام به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دیدار دو تیم خوزستانی که در لیگ فصل قبل، عنوان های قهرمانی و نائب قهرمانی را از آن خود دارند؛ یک بازی زیبا، مهیج و پایاپایی را از خود به نمایش گذاشتند.

این دیدار پر افت و خیز در پایان با نتیجه ۸۷ بر ۸۲ به نفع آبادانی ها به پایان رسید تا آنها با دست پر به شهر خود برگردند.

در این بازی که به نوعی فینال سال گذشته لیگ برتر بسکتبال بود، شاگردان شاهین طبع این بازی را واگذار کردند تا این تیم هم در فصل جاری طعم شکست را بچشد.

محمد حسن زاده و سعید داور پناه دو ملی پوش نفت آبادان ۵ فوله شدند.

بعد از این مسابقه هر سه تیم پتروشیمی بندرامام خمینی، دانشگاه آزاد و نفت آبادان ۱۱ امتیازی شدند و به ترتیب رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.