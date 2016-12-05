۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

برگزاری جشنواره غذا با هدف حمایت از کودکان معلول در قائمشهر

قائم شهر- جشنواره غذا در حمایت از کودکان معلول (توانیاب) در شهرستان قائم شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز معلولین، جشنواره یک روزه غذا شامگاه دوشنبه در حیاط اداره آموزش و پرورش  قائم‌شهر برگزارشد.

نرگس احمدی مدیر مدرسه استثنایی جوادالائمه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره خیریه با کمک خانواده های دانش آموزان معلول و اداره آموزش و پرورش و خیرین برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این بازارچه خیریه را حمایت از بچه های کم توان و معلول بمنظور تأمین هزینه های دارویی و خدماتی آنان، بیان کرد و افزود: در این جشنواره انواع غذاها، شیرینی ها و دسرهای خانگی و محلی که توسط معلمان مدرسه جوادالائمه و خانواده های دانش آموزان معلول تهیه شده، به معرض فروش گذتاشته شده است.

خاطر نشان می شود در دبستان استثنایی جوادالائمه قائم شهر، ۱۰۸ دختر و پسر، اعم از کم توان، اوتیسم و چند معلولیتی مشغول به تحصیل و بازتوانی هستند.

