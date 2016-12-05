برگزاری جشنواره غذا با هدف حمایت از کودکان معلول در قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز معلولین، جشنواره یک روزه غذا شامگاه دوشنبه در حیاط اداره آموزش و پرورش قائم‌شهر برگزارشد.

نرگس احمدی مدیر مدرسه استثنایی جوادالائمه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره خیریه با کمک خانواده های دانش آموزان معلول و اداره آموزش و پرورش و خیرین برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این بازارچه خیریه را حمایت از بچه های کم توان و معلول بمنظور تأمین هزینه های دارویی و خدماتی آنان، بیان کرد و افزود: در این جشنواره انواع غذاها، شیرینی ها و دسرهای خانگی و محلی که توسط معلمان مدرسه جوادالائمه و خانواده های دانش آموزان معلول تهیه شده، به معرض فروش گذتاشته شده است.

خاطر نشان می شود در دبستان استثنایی جوادالائمه قائم شهر، ۱۰۸ دختر و پسر، اعم از کم توان، اوتیسم و چند معلولیتی مشغول به تحصیل و بازتوانی هستند.