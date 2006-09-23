به گزارش خبرگزاري مهر، اين انجمن در اجراي صحنه اي نمايش هاي "امشب ديگر مهره هاي پشتم ني لبك مي زنند" به كارگرداني زري اماد و "فرياد خاموش خاطره" به كارگرداني خيراله تقي ياني پور با حوزه هنري مشاركت و از نمايش "واگويه هاي مريم" به كارگرداني محسن سليماني فارساني براي اجرا در اين هفته حمايت مي كند.



همچنين اين انجمن شش نمايشنامه "خانه كاغذي"، "گلبهار"، "سوگند مجنون"، "پوكه هاي برنجي"، "زيرزمين" و "چشم هاي عيسي" را با موضوع دفاع مقدس روخواني مي كند. نمايشنامه هاي "خانه كاغذي" به نويسندگي نرگس اميني و "گلبهار" به نويسندگي رضا جابر انصاري به ترتيب روزهاي 30 و 31 شهريور در كافه تريا سالن اصلي تئاتر شهر نمايشنامه خواني شدند.



اين انجمن در بخش تئاتر خياباني نيز در حال رايزني با چند گروه است. حمايت و مشاركت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از اين آثار با هدف توليد نمايشنامه، تئاتر صحنه اي و تئاتر خياباني با موضوع هفته دفاع مقدس است.