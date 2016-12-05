آمل رتبه اول بیماران دیابتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد شامگاه دوشنبه در جلسه آرد و نان شهرستان با اشاره اینکه آمل به جهت دارا بودن بیماری های کلیوی و دیابت در استان رتبه اول را دارد اظهار داشت: باید چند نقطه از شهر را به پخت نان رژیمی با کیفیت بالا اختصاص دهیم تا این بیماران بتوانند از این نان استفاده کنند.

منفرد با بیان اینکه کیفیت نان در سلامت شهروندان بسیار موثر و پر اهمیت است، ادامه داد: حذف جوش شیرین از نان از اهمیت زیادی برخوردار بود که این مهم باید به عنوان فرهنگ لحاظ شود.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه دو منظوره شدن خبازی ها جزو مصوبات پدافند غیر عامل است گفت: تعداد قابل توجهی از نانوایی سطح شهرستان دوگانه سوز هستند که باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مابقی خبازی ها دو منظوره شوند و در زمان قطعی برق دچار مشکلات خاصی نشویم.

وی ادامه داد: برای خبازی هایی که دو منظوره نیستند تسهیلات کم بهره ای تا سقف ۵۰ میلیون ریال لحاظ کنیم تا بتوانند این مهم را به انجام برسانند.