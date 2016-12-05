چهاردهمین کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان پایان یافت

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو عصر امروز در آیین پایانی چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان، گفت: برگزاری چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک و تبادل هیأت‌های مختلف حاکی از اراده مدیران عالی دو کشور برای تقویت و توسعه همکاری‌ها در تمامی سطوح است.

وزیر نیرو افزود: سیاست ایران همواره بر توسعه روابط همه جانبه با کشورهای همسایه قرار دارد و از این حیث کشور ارمنستان در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد، ایران همواره پیشرفت و توسعه کشور ارمنستان و موفقیت دولت و ملت این کشور را پیشرفت و موفقیت ایران می‌داند.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه در طول چند سال‌ اخیر، حجم مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور همسنگ با روابط سیاسی خوب آن‌ها نبوده و انتظار این این است که این اجلاس‌ها بتواند زمینه و بسترهای حقوقی و اجرایی توسعه این مبادلات را فراهم آورد، تصریح کرد: پس از پایان یافتن این اجلاس، سعی و تلاش کمیته‌ها و کارگروه‌های دو کشور باید برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه‌ها و تعمیق روابط میان دو طرف تداوم یابد.

این مقام مسئول تأکید کرد: باید توجه داشت که با پایان یافتن اجلاس چهاردهم، کار کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی تمام نمی‌شود، بلکه این آغاز مسئولیت سنگین آن‌ها در تحقق مفاد تفاهم نامه‌ها خواهد بود.

در ادامه «شوک مانوکیان» وزیر زیرساخت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان با بیان اینکه اجلاس چهاردهم سنگ‌بنای توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان خواهد بود، اظهار داشت: این اجلاس نقطه عطف جدیدی بر تاریخ روابط کهن دو کشور خواهد بود، نقطه‌ای که باید آغاز یک فعالیت خستگی‌ناپذیر باشد.

این مقام ارشد دولت ارمنستان، تاکید کرد: امیدواریم با همت دو طرف تلاش‌ها در کوتاه‌ترین مدت به نتیجه برسد.

به گزارش مهر، در حال حاضر مبادلات تجاری ایران و ارمنستان بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است و ارمنستان اجازه دارد بیش از ۶ هزار قلم کالا را با پرداخت حقوق گمرکی کمتر به اتحادیه اروپا صادر کند؛ این مسأله می‌تواند برای ایران فرصت بسیار مناسبی باشد تا از طریق ارمنستان بتواند کالاهای خود را با حقوق گمرکی پایین‌تر به اتحادیه اروپا صادر کند.