سرشماری حیات وحش در منطقه حفاظت شده مراکان خوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، جبرئیل قلی پور اظهارداشت: برای دستیابی به آمار حیات وحش منطقه حفاظت شده مراکان خوی که یکی از اولین مناطق حفاظت شده در کشور است از ۱۵ آذر ماه به مدت چهار روز با حضور مامورین یگان حفاظت اداره خوی و منطقه حفاظت شده مراکان با همکاری جوامع محلی – علاقه مندان محیط زیست آغاز شد.

وی ادامه داد: سرشماری هر سال در منطقه حفاظت‌شده مراکان به‌عنوان بزرگترین مرکز و زیستگاه حیات نژاد قوچ میش اصیل ارمنی انجام می‌شود.

قلی پور گفت: منطقه حفاظت شده مراکان اولین منطقه حفاظت شده کشور به مساحت ۱۰۳ هزار و ۹۸۳ هکتار است که در شهرستان خوی واقع شده است و تنها گونه با ارزش کشور قوچ و میش ارمنی در این منطقه قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی اظهارداشت:مطالعه پستانداران در منطقه حفاظت شده مراکان منجر به شناسایی ۲۸ گونه از ۱۲ خانواده در پنج راسته شده است که شاخص ترین آنها شامل قوچ و میش ارمنی، کل و بز، پلنگ، سیاه گوش، هامستر خاکستری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی افزود در این منطقه تاکنون ۱۲۸ گونه پرنده متعلق به ۳۴ خانواده مورد شناسایی قرار گرفته است که از عمده ترین آنها می توان به هما، عقاب طلایی، بالابان، کبک دری، کبک چیل، کرکس مصری، دال اشاره کرد.

قلی پور یاد آور شد: از خزندگان و ماهیان منطقه نیز تاکنون ۳۴ گونه مورد شناسایی قرار گرفته است که از مهمترین آنها می توان به افعی البرزی، لاک پشت مهمیزدار غربی، ماهی اسبله اشاره کرد.