هیات های ورزشی در استانها باید به دنبال برند سازی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ادهمی در مجمع سالیانه هیات ژیمناستیک استان کردستان که بعد از ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد از تلاش های اداره کل ورزش استان و هیات ژیمناستیک استان برای فعال بودن این رشته در کردستان تشکر کرد.

دبیر فدراسیون ژیمناستیک در این جلسه اظهار داشت: به مدت پنج ماه است که تیم کاری فدراسیون با سرپرستی آقای اسبقیان کار خود را آغاز کرده و در این مدت سه مسابقه کشوری برگزار شده است که در دوره های قبلی برگزاری این تعداد مسابقه در این مدت تقریبا یک رویا بوده است.

وی در مورد عملکرد فدراسیون ژیمناستیک گفت: فدراسیون برنامه های خود را انجام داده است وهدف ما کسب سهمیه برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو است و برنامه های امروز نوید بخش بهبود وضعیت فدراسیون در آینده را خواهد داد.

دبیر فدراسیون ژیمناستیک افزود: کسی فکرش را نمی کرد که یک نفر در استان کردستان از اولین داوران بین المللی کشور شود و کلاس های آموزشی را با امتیاز ۹۸ پشت سر گذراند و این نشان از پتانسیل بالای کردستان در این رشته را دارد.

ادهمی عنوان کرد: مسابقات مردان آسیا در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که استان کردستان یک نماینده در تیم ملی برای این مسابقات دارد و از هیات استان تقاضا دارم که نماینده استان کردستان را برای حضور در این مسابقات به طور کامل آماده کنند.

وی گفت: اعتبارات فدراسیون مشخص است و وظیفه فدارسیون کمک به هیات های ورزشی استان است و تدبیر هیات های استان است که به شهرستان های خود چگونه کمک کند.

اسماعیل ادهمی افزود: اگر در دوره های قبل مسئولان فدراسیون به هیات شهرستان ها در راستای کمک های مالی وعده های داده اند باید گفته شود که این وعده ها چیزی جز رویا نیست چون کمک مالی به هیات شهرستان ها در حیطه وظیفه فدراسیون نیست.

دبیر فدراسیون ژیمناستیک در پایان گفت: هیات ها باید زیر ساخت های خود را بهبود یابند و به دنبال برند سازی و حمایت از برند خود باشند تا اسپانسر ها و خیرین ورزشی جذب ورزش شوند و حمایت هایی را در این راستا انجام دهند.