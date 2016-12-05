ایوب خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه دوشنبه طی اطلاعرسانی شهروندان به سامانه ۱۲۵ خبر وقوع حریق در یک انبار در بلوار کشاورز مشهد اعلام شد.
وی افزود: مأموران آتشنشانی از هفت ایستگاه بلافاصله وارد عمل شده و در کوتاهترین زمان ممکن با بهکارگیری ۱۱ دستگاه خودروی عملیاتی اقدام به اطفای کامل حریق و ایمنسازی محیط کردند.
سرپرست سه ایستگاه سازمان آتشنشانی مشهد با اشاره به زبانه کشیدن شعلههای سرکش آتش از هر سو و رؤیت آن از فاصله دور، تصریح کرد: در زمان رسیدن مأموران آتشنشانی به محل، فضای حدوداً پانصد متری انبار که بیش از نیمی از آن مسقف بوده، بهطور کامل زیر آتش بود.
وی با اشاره به تجمع جعبههای پلاستیکی و کارتن تا سقف این انبار ادامه داد: به دلیل مجاورت انبار جعبههای چوبی و مصالحفروشی با این انبار، بیش از ۳۰ آتشنشان از چهار جهت حریق را محاصره کردند و در عملیاتی ضربتی شعلههای سرکش آتش را مهار و خاموش کردند.
خجسته بابیان اینکه علت دقیق وقوع این حادثه به دلیل گستردگی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: در این حادثه به کسی آسیب نرسید، اما تمام فضای انبار، سقف انبار و لوازم داخل آن در آتش سوخت.
وی اظهار کرد: هماکنون آتشنشانان در محل آتشسوزی، در حال عملیات کاوش و لکهگیری میباشند.
نظر شما