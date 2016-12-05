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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۲

نماینده مردم تبریز در مجلس:

مسئولان به لبخند دشمن دل نبندند/غرب ایران رابدون قدرت نرم میخواهد

مسئولان به لبخند دشمن دل نبندند/غرب ایران رابدون قدرت نرم میخواهد

تبریز - نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان به لبخند دشمن دل نبندند، هدف دشمن نابودی نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی عصر دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد تبریز با اشاره به وظایف سنگین قشر دانشجو گفت: دانشجویان افسران جوان هستند و تعهد و رسالت افسران جوان بیش از پیش سنگین است.

وی با تاکید بر اینکه دانشجو نبض تپنده جامعه است، افزود: دانشجویان و قشر جوان باید متعهدانه تر از نسل قبلی به ایفای نقش بپردازند، روز دانشجو روز بزرگ و الگویی است که باعث تحولات بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی شد.

بیگی با اشاره به اینکه احساس مسئولیت دانشجو برابر آبادانی و پیشرفت علمی کشور بیشتر از سایر اقشار است، ابراز داشت: باید دانشجویان برای پیشرفت همه جانبه کشورمان تلاش کنند.

این نماینده مجلس سپس به توطئه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مسئولان به لبخند دشمن دل نبندند، ادامه داد: هدف دشمن نابودی نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه غرب ایران را بدون قدرت نرم می خواهد، گفت: قدرت نرم ملت ایران همان باورهای عاشورایی و حسینی آنها است که باعث نابودی رژیم ستم شاهی شد.

بیگی سپس با تاکید بر اینکه قدرت نرم پشتیبان استقلال کشورمان است، افزود: قدرت نرم و اعتقادات دینی مردم باعث عظمت و پیشرفت نظام می شود.

کد مطلب 3842012

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