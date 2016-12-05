۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲

با حضور سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

همایش جوان متعبد انقلابی در یاسوج برگزار شد

یاسوج- همایش جوان متعبد انقلابی با موضوع، جوان انقلابی، مبارزه با فساد و اشرافی گری در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسبج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد دراین همایش که شامگاه دوشنبه  با حضور سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، مسؤلان و اقشار مختلف مردم در یاسوج برگزار شد، گفت: خطر اشرافی گری بسیار بزرگ است و جوانان انقلابی مبارزه با رشوه خواری و فساد و اشرافی گری را در متن کار خود قرار دهند.

شهرام مهدوی گفت: دانشجویان و جوانان از گذشته، خط مقدم مبارزه با استکبار، اشرافی گری و فساد بوده و این مسیر را با تمام توان ادامه خواهند داد.

وی افزود: تفکرات غرب گرایی، سازش با استکبار از اشراف گرایی نشات می گیرد.

مهدوی تصریح کرد: دانشجویان صدای رسای جریان انقلابی هستند و عرصه  مبارزه با فتنه ها، دسیسه ها عرصه پر خطری است، و قشر دانشجو و جوانان انقلابی باید با جدیت و هوشیاری در این عرصه وارد شوند.

