به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر در اردبیل تصریح کرد: آنچه امروز اهمیت کلیدی دارد توجه به ترفند دشمن در رسانهها جهت براندازی ارزشها است.
وی افزود: امروز شبکههای اجتماعی ذهن و فکر مخاطب را مشغول موضوعات کمارزش ساخته و تمامی اولویتهای ما به واسطه آن در حال نابودی است.
رئیس سازمان بسیج رسانه با تأکید به اینکه روزانه هر ایرانی شش هزار کلمه در تلفن همراه خود مطلب میخواند، ادامه داد: به منظور براندازی ارزشها دشمن جنگ رسانهای را در پیش گرفته است.
به گفته بصیری سنا به جان کری ۲۱۶ میلیارد دلار اختصاص میدهد تا آن را صرف براندازی جمهوری اسلامی ایران کند و برای تحقق این هدف سایتها و شبکههایی ساخته میشود که بتواند فکر و ذهن جوان ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید به اینکه امروز مراقبت در مقابل آماج موضوعات بیاساس و فاقد اهمیت شبکههای مجازی اهمیت ویژه دارد، تصریح کرد: امروز هر خانوادهای و هر فردی میبایست مسئولیت بر عهده گرفته و در مقابل جنگ رسانهای دشمن با چشم باز قدم بردارد.
رئیس سازمان بسیج رسانه با اذعان به اینکه اغلب ایرانیها به غیر از کتب درسی به ندرت کتابی میخوانند اما در شبکههای مجازی درگیر مسائل و موضوعات کماهمیت هستند، اضافه کرد: اینکه در شبکههای مجازی درگیری ما تعداد دفعات طلاق فلان بازیگر یا لباس فلان ورزشکار باشد راه به جایی نمی بریم.
بصیری با اشاره به اینکه در چنین وضعیتی که ذهن ما درگیر مسائل کماهمیت است از تحولات قابلتوجه دنیا بیخبریم و از چرخشی که در دنیا و جریانات سیاسی اتفاق میافتد اطلاعی نداریم، متذکر شد: این ها همه خواسته دشمن و هدف اصلی او است.
وی با اشاره به ضرورت تداوم مسیر شهدا و گام برداشتن در مسیر آن ها، اضافه کرد: تنها زمانی میتوانیم در مسیر شهدا گام برداریم که آگاهانه از ترفند دشمنان در مقابل آن بایستیم.
رئیس سازمان بسیج رسانه با تأکید به اینکه امروز پیرامون ما پر از آتش جنگ است اما ما در امنیت زندگی میکنیم، ادامه داد: این امنیت مرهون خون شهدا است و باید قدردان و مسئولیتپذیر باشیم.
بصیری با اشاره به جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تنها کافی است به جایگاه این کشور در گذشته و در دوره پهلوی و در حال حاضر نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه پهلوی حمایت از آمریکا را پیش گرفت اما آمریکا به شاه اجازه اقامت در خاک خود را نداد، اضافه کرد: این در حالی است که عظمت و اقتدار کشور جمهوری اسلامی ایران امروز از شرق تا غرب کشیده شده است.
رئیس سازمان بسیج رسانه تأکید کرد: این در حالی است که نگاهی به کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و یمن شدت مشکلات آن ها را نشان می هد و تمامی اقتدار امروز مرهون خون شهدا است.
بصیری وضعیت فعلی کشور را قرار گرفتن در یک پیچ تاریخی توصیف کرد و بیان داشت: امروز باید به پاسخ این سؤال اندیشید که بعد از شهدا چه کردیم و برای گذر از پیچهای خطرناک تاریخی چه اقدامی ترتیب دادهایم.
وی با اذعان به اینکه شهدا جان خود را با خداوند معامله کردند و به اسارت انسانها به مادیات میخندند، اضافه کرد: تنها با پذیرش مسئولیت و آگاهی است که میتوان در مسیر شهدا گام برداشت و هر فردی در مسئولیتی که دارد اگر عملکرد صحیحی داشته باشد میتواند مدعی همسویی با آرمانهای شهدا را داشته باشد.
