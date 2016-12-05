به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی دوشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: بر جام هیچ وقت جعبه سیاه نبود اما آنان می خواستند که موارد آن را از ما مخفی کنند که در آن زمان من موضوع برجام را به متخصصین امر ارجاع دادم.

وی ادامه داد: موافقین و مخالفین برجام که از متخصصین بودند در تمام جلسات حاضر بودند به همین دلیل امروز می توانیم این واقعیت تلخ را با مصوبات یک سال و نیم کمیسیون مطابقت دهیم که آن موقع پیش بینی امروز شده بود.

زاکانی تاکید کرد: روحانی و لاریجانی تصمیم بر تصویب برجام داشتند و به این کار نیز موفق شدند و از طرفی فضای عمومی و جوسازی ها نیز به مسیری رفت که برجام به گونه ای دیگر برای مردم جلوه داده شود.

برجام یک سند تو در توی آمریکایی است

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برجام یک سند آمریکایی بود، یادآور شد: برجام یک سند تو در توی آمریکایی است که فقط تیم مذاکره کننده ما مقداری آن را تغییر داد و برخی از آقایان حضور تیم ۱۶ نفره ایران در مقابل تیم ۱۴۵ نفره آمریکا را نقطه قوت اعلام می کردند در حالی که این ضعف بزرگی بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم برجام پاشنه آشیل دولت نباشد، گفت: آنچه که در گذشته گفتیم گوش نکردند اما امروز هم ما به دنبال هیاهو و حاشیه نیستیم بلکه انتظار داریم دولت مطالبی را که آن موقع عنوان می کرد امروز اجرا کند و به دنبال گرفتن حق مردم باشد و به هیچ عنوان بدنبال پاشنه آشیل بودن برجام برای دولت نیستیم.

طی دو روز گذشته دولت این موضوع را به گونه ای دیگر عنوان می کند و به دنبال فرافکنی است زاکانی تاکید کرد: طی روزهای اول تصویب تحریم های آمریکا، دولت موضوع لغو برجام را از جانب آمریکایی ها تایید می کرد اما طی دو روز گذشته آنان این موضوع را به گونه ای دیگر عنوان می کنند و به دنبال فرافکنی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم باید مسئولان را بر روی صندلی داغ بنشانند، تصریح کرد: صحبت های من به هیچ دولت و هیچ جناحی ارتباطی ندارد بلکه اعتقاد من این است که مردم باید مسئولان خود را بر روی صندلی داغ بنشانند و تنها از آنها یک سئوال کنند که ثروت خود را از کجا آورده اند چرا که یک فرد در سال ۸۷ مسئولیت خود را به اتمام می رساند و امروز چندین و چند میلیارد سرمایه دارد. باید فقط از او پرسید که این ثروت را از کجا آورده است در حالی که وقتی که ما می پرسیم آنها به دنبال هیاهو و جنجال می روند.

از رفتارهای برخی نمایندگان متحیر شدم

نماینده سابق تهران در مجلس با بیان اینکه رانت مهمترین موضوع فساد در جامعه است، گفت: اگر این رانت وجود نداشته باشد به طور حتم فساد نیز از بین می رود چرا که یک سری افراد با استفاده از این رانت ها و در کنار افراد دیگر، جامعه و کشور را به فساد می کشاند.

وی ادامه داد: گرفتن حق مردم و دفاع از حقوق مردم اولویت است و کسی حق عبور از قانون را ندارد اما آنچه که مهم است این است که نمایندگان نیز نباید از قانون عبور کنند.

قرار نیست که کسی جرمی یا تخلفی مرتکب شود و به عنوان اینکه من نماینده هستم هیاهو به پا کند زاکانی افزود: از شرایط به وجود آمده برای برخی از نمایندگان متحیر شدم چرا که خود من در زمان نمایندگی چند بار برای پاسخگویی به سخنانم به دادسرا و دادگاه رفتم و چون مطابق قانون سخن گفته بودم و مدارک لازم نیز داشتم و آنچه که عمل کرده بودم در راستای وظایف نمایندگی بود سربلند بیرون آمدم و هیچ هیاهویی هم نکردم.

نماینده سابق تهران در مجلس گفت: نماینده مصونیت های اعلایی دارد اما در جایگاه نمایندگی خود و قرار نیست که کسی جرمی یا تخلفی مرتکب شود و به عنوان اینکه من نماینده هستم هیاهو به پا کند.

اینکه گروهی بخواهند امنیت را در مقابل آزادی قرار دهند صحیح نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وحدت و مردم سالاری دینی زمانی حاکم می شود که عدالت وجود داشته باشد، گفت: هر کس که شایسته است و شایسته بود با رای مردم انتخاب شد و قرار نیست اگر یک روز مردم به گروهی رای دادند آنها تاج سر باشند و اگر رای ندادند به آنها توهین شود.

زاکانی تصریح کرد: زمانی که عدالت در جامعه حاکم و همه چیز طبق قانون انجام شد مردم سالاری دینی و وحدت نیز کامل می شود.

وی در ادامه سخنان خود نسبت امنیت و آزادی را با استقلال کشور بیان کرد و گفت: امروز تصمیمات برای ما در خود کشور گرفته می شود که این نشان از پیوند مناسب آزادی بر می گردد.

نماینده سابق تهران در مجلس تاکید کرد: این که گروهی بخواهند امنیت را در مقابل آزادی و آزادی را در مقابل امنیت قرار دهند صحیح نیست چرا که این دو مورد باید طبق قانون در کنار هم باشند تا به استقلال برسیم.

زمانی که نقش آفرینی داشته باشیم پیروز هستیم

وی خاطرنشان کرد: امروز دو نگاه در کشور وجود دارد. یک نگاه به دنبال حل مشکلات در کشور است و نگاهی دیگر به خارج نگاه می کند که این مخالف استقلال است چرا که موقعی که در داخل کشور توانمندی های خود را بالا ببریم مانند امروز در حوزه منطقه و بین الملل خودمان تصمیم ساز هستیم و بازیگر دیگران نخواهیم بود. همانگونه که در بحث سوریه تمام دنیا موضوع رفتن اسد را مطرح کردند اما ایران اسلامی بحث ماندن اسد را دنبال کرد و موفق شد.

نماینده سابق تهران در مجلس گفت: زمانی که نقش آفرینی داشته باشیم پیروز هستیم و آن موقع زمانی است که فراتر از مسائل جناحی و سیاسی حرکت کنیم چرا که این دو دستگی به صلاح کشور و مملکت نیست و کسانی که این دو مورد را دنبال می کنند به دنبال مباحث دیگری هستیم.

توجه نکردن به برخی از محتواها بود که باعث شده به دلیل یک اشتباه در یک قرارداد شش میلیارد دلار دیگر کشور غرامت پرداخت کند زاکانی با بیان اینکه هیچگاه به دنبال اسم امضا کننده توافقات و تفاهم ها نباشیم، گفت: توجه به محتوا بسیار مهم است و هیچ کاری هم به امضا کننده آن نباید داشته باشیم و همین توجه نکردن به برخی از محتواها بود که باعث شده به دلیل یک اشتباه در یک قرارداد شش میلیارد دلار دیگر کشور غرامت پرداخت کند.

وی گفت: کسانی که به دنبال دسته بندی هستند تلاش می کنند منطق را به گونه ای تحت شعاع قرار دهند.

امنیت امروز ما ارتباطی با برجام ندارد

نماینده سابق تهران در مجلس با بیان اینکه امنیت امروز ما ارتباطی با برجام ندارد، تاکید کرد: گروهی به گونه ای آدرس های اشتباه به مردم می دهند که امنیت امروز مدیون برجام است در حالی که آن زمان که من نماینده بودم هر کدام از مسئولان کشور به کمیسیون می آمدند و من از آنها سئوال داشتم به شدت این مباحث را تکذیب کردند و حتی شخص آقای عراقچی اعلام کرد اگر آمریکا احساس کند که می تواند کاری انجام دهد ایران را مورد تجاوز قرار می دهد.

زاکانی افزود: بنابراین امنیت امروز ما هیچ ارتباطی با برجام ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: دقت کنید که هیچگاه مورد طمع واقع نشوید و کارهای اساسی را در مسیر درست انجام دهیم. دانشجو باید سئوال کند و مطالبه گری داشته باشد و اینکه بخواهیم سخنرانی شخصی را لغو کنند به غیر از هیاهو چیزی ندارد بلکه باید اجازه دهند اینها صحبت های خود را مطرح کنند اما بنشیند و پاسخ سئوالات را هم بدهند.

نماینده سابق تهران در مجلس تاکید کرد: جریان دانشجویی می تواند شروع کننده یک نقد در مسئولان باشد و تمامی مسئولان نیز در هر دولت و هر زمان وظیفه پاسخگویی به دانشجو و مردم را دارد.