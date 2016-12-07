حسن سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بودجه سال آتی و ارتباط آن با قیمت دلار، ابراز داشت: اگر قیمت دلار را خوشبیانه تلقی کنیم می توان گفت هزینه های وارادت کاهش می یابد و اقتصاد ملی تقویت می شود و از طرف دیگر می توان گفت که پایین آوردن قیمت دلار به رغم عمیق تر شدن شکاف کسری تراز عملیاتی بی ارتباط با فعالیت های سیاسی در آغاز سال آینده نیست.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت دلار سه هزار و ۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت دارای ابهاماتی است، افزود: هرچند این قیمت علامت خوبی برای اقتصاد کشور قلمداد می شود، اما می تواند با توجه به این کسری وسیع تراز عملیاتی مورد پرسش باشد لذا باید گفت دولت چگونه راضی شده که کسری تراز عملیاتی خود را تا ۶۰ درصد افزایش دهد و از سوی دیگر با پایین تر گرفتن نرخ دلار تن به انتقادات کارشناسی به کسری تراز عملیاتی بدهد؟

رشد ۱۹ درصدی لایحه سال آینده از حیث هزینه های جاری

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ویژگی بارز بودجه ۹۶چیست، گفت: لایحه سال آینده از حیث هزینه های جاری ۱۹.۸ درصد رشد داشته است و از حیث هزینه های عمرانی پنج درصد رشد دارد و این نخستین ویژگی بارز آن است.

سبحانی بیان داشت: در بحث تراز عملیات منفی نیز حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۴۸ میلیارد تومان بود رشد ۵۹ درصدی را تجربه خواهد کرد لذا باید بیان داشت که معنای تراز عملیاتی این است که اگر دولت بخواهد با درآمدهای نفتی کشور را اداره کند و هیچ کار عمرانی انجام ندهد در سال ۹۶ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

وی افزود: دولت با این که در مجموع هزینه های عمرانی را بیش از پنج درصد رشد نداده اما در برخی ازهزینه ها را با رشد تراز منفی عملیاتی، تامین در آمد این کسری را به آیندگان منتقل کند.

دولت بر کسر بودجه عملیاتی خود ۶۰ درصد افزوده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در سال گذشته از منابع سرمایه ای ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بابت تامین این کسری استفاده می شد، اما در سال آینده ۵۳ هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد و این بدان معنا ست که دولت به نوعی به استقراض از نفت و فروش اوراق خزانه اسلامی دست زده است تا بتواند حدود ۲۲ درصد رشد جبران خدمات کارکنان خود را عملیاتی کند.

سبحانی افزود: در همین حال دولت ۲۷ درصد یارانه را غیر نقدی افزایش داده و حدود ۴۸ درصد سایر هزینه های خودش را اضافه کرده و در مجموع می توان گفت که دولت بر کسر بودجه عملیاتی خودش در این لایحه نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزوده است.

وی خاطر نشان کرد: معنای این موضوع متهعد کردن دولت های بعدی نیز است که در یک نگاه حداقلی می توان گفت که ممکن است این لایحه تصویب شود اما در عمل وارد مرحله اجرایی نخواهد شد.