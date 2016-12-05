۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۵

یک بانوی قائمشهر براثر برخورد با قطار روانه بیمارستان شد

قائمشهر - یک بانوی قائمشهری براثر برخورد قطار مصدوم و روانه بیمارستان شد.

 زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خبر برخورد قطار با بانوی قائمشهری ساعت ۱۹ دوشنبه به مرکز به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد اظهار داشت: این حادثه در قائمشهر و زیرگذر طالقانی واقع در خیابان تهران این شهر اتفاق افتاد و خانم ۳۰ ساله ای در اثر برخورد قطار با وی به شدت مصدوم شد.

وی عنوان کرد: همکاران پایگاه اورژانس ۱۱۵ خیابان تهران به محل حادثه اعزام شدند و این مصدوم را بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه و با مراقبت کامل به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل کردند.

