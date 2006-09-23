به گزارش خبرنگار مهر، "كوري" از چهارشنبه پنجم مهرماه در تالار اصلي تئاتر شهر اجرا مي شود. محمد اسكندري اين نمايش را بر اساس رمان "كوري" ژوزه ساراماگو نوشته كه مدت زمان آن 100 دقيقه است و از ساعت 30/19 روي صحنه مي رود. قيمت بليت اين نمايش 4000 تومان است و گروه پيوند اجراي "كوري" را بر عهده دارند.

تالار چهارسو از شب گذشته ميزبان نمايش "گوشه نشينان آلتونا" به كارگرداني مريم معترف شده است. اين نمايش اثر شاخص ژان پل سارتر با ترجمه ابوالحسن نجفي و مريم معترف است. ميكائيل شهرستاني، بهناز جعفري و ... بازيگران اين نمايش هستند. "گوشه نشينان آلتونا" از ساعت 19 به مدت 150 دقيقه روي صحنه مي رود و قيمت بليت آن 3000 تومان است. در اولين شب اجراي اين نمايش 85 تماشاگر به تماشاي آن نشسته اند.

"ماه در آب" به نويسندگي و كارگرداني محمد يعقوبي از فردا در تالار سايه مجموعه تئاتر شهر روي صحنه مي رود. آيدا كيخاني، فهيمه امن زاده و ... از بازيگران اين نمايش هستند. مدت زمان نمايش 90 دقيقه و ساعت شروع آن 45/19 دقيقه است. بليت "ماه در آب" به قيمت 2500 تومان به فروش مي رسد.

"شهادتخواني انسان هاي سرگشته اي كه به بهاي اندك مسيح شان را به صليب كشيده اند از بهر آنكه راستكردار بودند" عنوان نمايشي است كه به نويسندگي و كارگرداني روح اله جعفري در تالار قشقايي اجرا مي شود. اين نمايش سال گذشته در همايش آئين هاي عاشورايي روي صحنه رفته است. پس از شش اجرا 490 تماشاگر به تماشاي نمايش نشسته اند. اين نمايش از ساعت 30/19 به مدت 65 دقيقه روي صحنه مي رود و قيمت بليت آن 2000 تومان است.

تالار نو ميزبان نمايش "اديپ افغاني" به نويسندگي و كارگرداني احمد مهرانفر است. اين نمايش از ساعت 15/19 در اين تالار اجرا مي شود و مدت زمان آن 70 دقيقه است. رحيم نوروزي و سحر دولتشاهي در اين نمايش كه كاري از گروه تئاتر "امروز" است، بازي مي كنند. اين نمايش پس از پنج اجرا 266 تماشاگر را به اين تالار كشانده و قيمت بليت آن 2000 تومان است.

سيمين اميريان كه پيش از اين نمايش هاي عروسكي و كودك روي صحنه مي برد، اين روزها با كارگرداني نمايش "فرزند" اثر يون فوسه به تالار كوچك مجموعه تئاتر شهر آمده است. حسين محب اهري، امير دژاكام، پريسا مقتدي و ... در اين نمايش به عنوان بازيگر حضور دارند و 253 تماشاگر در طول پنج اجرا براي ديدن آن به اين تالار آمده اند. "فرزند" از ساعت 15/19 به مدت 70 دقيقه اجرا مي شود و قيمت بليت آن 2000 تومان است.