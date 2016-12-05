نفت آبادان پیروزی بزرگی مقابل پتروشیمی به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، هماد سامری شامگاه امروز دوشنبه پس از پیروزی تیمش در مقابل تیم پتروشیمی بندر امام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فصل قدری فراز و نشیب داشتیم اما اکنون به یک هارمونی خوبی رسیدیم.

وی با بیان اینکه در دو هفته اخیر تمرینات بسیار خوبی را به انجام رساندیم، افزود: اگر چه تیم پتروشیمی دارای مهره های توانمند زیادی است اما بر روی یکی دو تا از بازیکنان بسیار موثر این تیم به خوبی کار کردیم و به این تر تیب توانستیم در نیمه اول و تا پایان کوارتر سوم با کنترل این نیروها نتیجه بازی را به نفع خود خاتمه دهیم.

سامری اظهار کرد: در کوارتر چهارم تیم پتروشیمی از آن نظم بازی بیرون آمد و بازیکنان این تیم قدری دست به کارهای انتحاری می زدند و در این وضعیت ما قدری سورپرایز شدیم و در واقع تیم پتروشیمی به لحاظ نتیجه گیری به ما نزدیک شد اما در نهایت ما پیروز میدان بودیم و این پیروزی را به مردم آبادان تبریک می گویم.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در خصوص جذب بازیکن خارجی جدید در تیمش گفت: ما از بازیکن خارجی قبلی مان رضایت نداشتیم و در این میان با چند نفر رایزنی کردیم اما در واقع به توافق نهایی نرسیده بودیم اما اینکه به چه شکلی و به چه دلیل این خبر در رسانه ها بازتاب پیدا کرد را نمی دانم.

سامری افزود: جامعه رسانه ای بسکتبال جامعه فوق العاده خوب و پاکی بوده منتهی الان به خصوص امسال در سه مورد پیش از آنکه ما حتی بخواهیم کاری را به انجام برسانیم و توافقاتمان نهایی شود مطالبی به صورت شایعه وار منتشر شد که نیاز است جامعه رسانه ای نسبت به انتشار این گونه اخبار واکنش نشان دهد و گرنه جامعه رسانه ای بسکتبال نیز همچون سایر رشته های ورزشی به سمتی می رود که با جاسوسی و یا استفاده از نفری از دیگر تیمهای یک سری کارهایی را انجام می دهند که شایسته بسکتبال نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور عصر امروز دوشنبه تیمهای پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندرامام خمینی در سالن اندیشه شهرک بعثت به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۸۷ بر ۸۲ به سود نفتی ها به پایان رسید.