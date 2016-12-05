  1. استانها
  2. اردبیل
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۴۸

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور:

جشنواره «ابوذر» رکورددار آثار ارسالی جشنواره‌های رسانه‌ای است

جشنواره «ابوذر» رکورددار آثار ارسالی جشنواره‌های رسانه‌ای است

اردبیل – رئیس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر با ۱۳ هزار اثر ارسالی رکورددار جشنواره‌های رسانه‌ای کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: جشنواره ابوذر با هدف تقویت ارتباط رسانه‌ها و ایجاد همبستگی و همدلی بین رسانه‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره با محوریت‌هایی که متناسب با نیاز روز جامعه و دغدغه‌های رسانه‌ای روز است در تمامی استان‌ها برگزار می‌شود.

به گفته رئیس سازمان بسیج رسانه دبیرخانه این جشنواره در سطح استانی و کشوری ۱۳ هزار اثر دریافت کرده و تاکنون جشنواره در ۳۰ استان برگزار شده است.

بصیری با تأکید به اینکه دبیرخانه جشنواره در محورهای استانی و کشوری آثار را پذیرفته است، متذکر شد: آثار منتخب در بخش کشوری در مراسم اختتامیه این جشنواره در دی ماه که در استان تهران برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.

وی به عضویت ۹ هزار نفر در بسیج رسانه کشور اشاره کرد و افزود: در واقع بسیج رسانه به دنبال تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و توجه به مهم‌ترین آموزه‌های فکری مورد نیاز جامعه است.

کد مطلب 3842034
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها