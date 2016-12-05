به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر در اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: جشنواره ابوذر با هدف تقویت ارتباط رسانهها و ایجاد همبستگی و همدلی بین رسانهها برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره با محوریتهایی که متناسب با نیاز روز جامعه و دغدغههای رسانهای روز است در تمامی استانها برگزار میشود.
به گفته رئیس سازمان بسیج رسانه دبیرخانه این جشنواره در سطح استانی و کشوری ۱۳ هزار اثر دریافت کرده و تاکنون جشنواره در ۳۰ استان برگزار شده است.
بصیری با تأکید به اینکه دبیرخانه جشنواره در محورهای استانی و کشوری آثار را پذیرفته است، متذکر شد: آثار منتخب در بخش کشوری در مراسم اختتامیه این جشنواره در دی ماه که در استان تهران برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
وی به عضویت ۹ هزار نفر در بسیج رسانه کشور اشاره کرد و افزود: در واقع بسیج رسانه به دنبال تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و توجه به مهمترین آموزههای فکری مورد نیاز جامعه است.
