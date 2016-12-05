۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۸

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام:

دفاع خوبی در بازی مقابل نفت آبادان نداشتیم

آبادان – سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام گفت: در بازی مقابل تیم پالایش نفت آبادان دفاع خوبی نداشتیم و این امر عامل شکست ما شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهین طبع شامگاه دوشنبه پس از باخت تیمش مقابل پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران افزود: ما بازی را خوب شروع نکردیم و در هر صورت دفاع خوبی نداشتیم به خصوص در زیر حلقه خوب کار نکردیم.

وی اظهار کرد: تیم نفت آبادان خیلی فیزیکی تر و بهتر از ما کار کرد. در هر صورت بردن حق آنها بود و من به تیم پالایش نفت تبریک می گویم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور عصر امروز دوشنبه تیمهای پالایش نفت آبادان و پتروشیمی بندرامام خمینی در سالن اندیشه شهرک بعثت به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۸۷ بر ۸۲ به سود نفتی ها به پایان رسید.

