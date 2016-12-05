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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۶

رئیس سازمان بسیج رسانه اردبیل:

رسانه‌ها رسالت خطیری در مقابل ترفند دشمن دارند

رسانه‌ها رسالت خطیری در مقابل ترفند دشمن دارند

اردبیل – رئیس سازمان بسیج رسانه استان اردبیل با تأکید به اینکه امروز دشمن به دنبال نابودی ارزش‌های ناب اسلام و انقلاب است، گفت: در این میان رسانه‌ها در مقابل ترفند دشمنان رسالت خطیری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمانعلی لطفی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در اردبیل تصریح کرد: در وضعیتی که دشمن به دنبال خدشه وارد ساخت به اصالت اسلام و انقلاب است لازم است رسانه‌ها هوشیارانه عمل کنند.

وی افزود: به ویژه نقش رسانه‌ها در تحقق شعار سال و ترویج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن هم در وضعیتی که دشمن به دنبال ایجاد محدودیت‌های گسترده برای کشور است، کلیدی و حیاتی است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان با تأکید به اینکه نمونه مقابله با ترفند دشمنان در اقدام شهدای مدافع حرم متجلی است، اضافه کرد: در واقع شهدای مدافع حرم بسیجی وار از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

لطفی با تأکید به اینکه بسیجی هیچ‌گاه دست از اعتقاد خود نمی‌کشد و در واقع بسیجی نبض تپنده اسلام است، متذکر شد: بسیج در دوران دفاع مقدس و در حال حاضر حضور پرشور و انقلابی خود را به اثبات رسانده است.

وی هدف بسیج رسانه را نیز دفاع از آرمان‌ها و عزت اسلام و انقلاب دانست و اضافه کرد: به منظور تحقق این آرمان لازم است رسانه‌ها به مسئولیت کلیدی خود واقف باشند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان در تشریح وضعیت برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر متذکر شد: این جشنواره در پنج محور اقتصاد مقاومتی، امربه‌معروف و نهی از منکر، دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت روحیه خودباوری و دشمن‌شناسی در سطح کشوری و محور نهضت عاشورا در سطح استانی برگزار شد.

به گفته لطفی دبیرخانه این جشنواره ۳۱۵ اثر نوشتاری، ۷۴۱ قطعه عکس و ۲۵ اثر مستند و گزارش خبری و شش اثر کانال تلگرامی دریافت کرده است که به لحاظ کمی و کیفی از رشد قابل‌توجهی برخوردار هستند.

کد مطلب 3842042
محمد میرزایی ناطق

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