به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نیکنام صبح سه شنبه در جمع فعالان قرآنی، افزود: اوقاف استان زنجان برای توسعه حوزه های علمیه استان تاکنون ۹۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

وی اظهار کرد: این سازمان نسبت به توسعه کیفی و کمی حوزه های علمیه تاکید جدی دارد و نوسازی و احداث حوزه ها را در دستور کاری خود دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه این سازمان در بخش قرآنی هم فعالیت های خوبی را در طی سالجاری انجام داده است، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن تربیت شود و ما هم بر تحقق این امر تاکید جدی داشتیم.

نیکنام تاکید کرد: براساس هدفگذاری انجام شده باید ۵ هزار و ۵۰۰ نفر حافظ قرآنی در استان زنجان تربیت شود که این امر در استان به خوبی محقق شد و در این میان زنجان سومین استان کشور در تربیت حافظان قرآنی است.

وی گفت:در جامعه اسلامی باید توجه بیشتری به قرائت قرآن کریم شود و تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره تأکید ویژه‌بر توسعه فعالیت‌های قرآنی دارند و باید در جامعه به موضوعات قرآنی بسیار توجه شود.

نیکنام با تاکید برلزوم استعدادیابی در زمینه فعالیت های قرآنی یاد آورشد: اداره کل اوقاف و امور خیریه بر تحقق این امر مهم برنامه ریزی لازم را دار د و تاکنون هم در این زمینه موفق بوده است.