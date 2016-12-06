پینگ پنگ باز سنندجی به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به پیشنهاد سرمربی و مدیر تیم های ملی دومین اردوی تیم ملی نونهالان پسر با حضور برترین ورزشکاران کشور از تاریخ ۲۴ آذر تا سه دی ماه به میزبانی استان قزوین برگزار می گردد.

در این مرحله از اردو ۱۱ پینگ پنگ باز از استان مختلف حضور دارند و در راستای پشتوانه سازی تیم های ملی زیر نظر امید شمس سرمربی نونهالان کشور به تمرینات فنی و تخصصی می پردازند.

رئیس هیات تنیس روی میز استان کردستان در این خصوص بیان کرد: ماردین احمدی پینگ پنگ باز سنندجی نیز با دعوت سرمربی و مدیر تیم های ملی نونهالان کشور در دومین مرحله از اردو حضور دارد.

احمدی عناوین مختلف کشوری را در کارنامه خود دارد و مدت ۵ سال زیر نظر مربیان شهر سنندج به تمرینات حرفه ایی پرداخته است.