برخورد جدی با موقوفه خوارها جزو اولویت های اوقاف خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ یاوران وقف که به مناسبت دهه وقف در فرهنگسرای کوی مدرس دزفول برگزار شد، اظهار کرد: وقف یکی از سنت های حسنه است که فقط در اسلام بلکه در تمام ادیان وجود داشته و دارد.

وی افزود: بسیاری از علما و بزرگان مرحوم معتقد بوده اند که تمامی کشور ایران یک موقوفه است چرا که در طول تاریخ بعد از اسلام، ایرانی ها در تمام نقاط کشور وقف های زیادی را انجام داده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: همانگونه که افراد بسیار خدامحوری وجود دارد که همواره به امر وقف می پردازند از سویی موقوفه خوران زیادی نیز وجود دارد.

وجود مناطق وقفی در خوزستان

حجت الاسلام طباطبایی یادآور شد: در حال حاضر مناطق وقفی بسیار زیادی در استان وجود دارد که وقفی بودن آنها نزد همه شهرت دارد اما سند و مدرکی در این زمینه وجود ندارد و ثابت کردن آن در محکمه نیز کاری دشوار است.

وی تاکید کرد: وقف دستور شرعی اسلام است بنابراین در اینگونه موارد وظیفه اداره اوقاف بسیار خطیر خواهد بود تا بتواند وقفیات بدون سند و یا در دست موقوفه خواران را تحت پوشش قرار دهد.

وظیفه شناسایی و تبلور موقوفات

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان وظیفه این سازمان را شناسایی، احیا و تبلور موقوفات دانست و گفت: تبلور یعنی اینکه وقفیات همواره باید مطابق با خواسته وقف کنندگان رشد و توسعه یابند و مورد استفاده قرار گیرند تا مشکلات و نیازهای جامعه را در زمینه های مختلف برطرف کنند.

حجت الاسلام طباطبایی هشدار داد: متاسفانه امروزه برخی افراد که موقوفه خواری می کنند حق و حقوق موقوفه را نمی دهند که بااین عمل ناپسند موجب ظلم به خود، وقف کننده و مردم می شوند در حالی که وظیفه این افراد پرداخت حق و حقوق موارد مذکور است.

وی، مقابله با موقوفه خواری را یکی از اهداف و برنامه های جدی و همیشگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان دانست و افزود: مگر اینکه حقوق موقوفه پرداخت شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان با اشاره به دیدگاه عده ای از مردم مبنی بر غضبی بودن مناطق مشهور به وقفی نیز توضیح داد: متاسفانه برخی افراد ناآگاه بابیان چنین مطالبی به سیاه نمایی می پردازند و حتی در تفکراتی اشتباه، وجود مکان های وقفی را از عوامل عقب افتادگی استان می شمارند در حالی که این دیدگاه کاملا غلط است.

حجت الاسلام طباطبایی همچنین ادامه داد: به طور کلی باید گفت یک دانگ، دو دانگ و گاها شش دانگ برخی شهرهای کشور وقفی هستند و این امر هیچگونه مشکل شرعی ندارد از قضا بسیار هم مثبت و ارزشمند است بنابراین تفکر اشتباه مذکور باید خیلی زود و با برنامه هایی برای فرهنگ سازی ازسوی اداره اوقاف، از جامعه رخت بندد.

وی در پایان، در سخنانی از تلاش های عوامل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش مهر، در پایان این همایش از برگزیدگان سی و نهمین دوره مسابقات قرآنی اداره اوقاف دزفول، خدام الحسین موکب این اداره در مرز چذابه و میدان شیخ انصاری شهرستان، طلاب برگزیده حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفولی و کارمندان و بازنشستگان اداره اوقاف و امور خیریه، مدیران بقاع سبزقبا و محمدبن جعفر طیار، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و معاونت عملیات این فرماندهی به دلیل برقراری نظم و امنیت در مراسمات ایام محرم، سفر و ایام اربعین در مرزها، توسط مسئولان حاضر در مراسم تقدیر به عمل آمد.