به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز دوشنبه در مراسم اختتامیه هفته پژوهش که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استانداری حضور بیشتری برای همراهی با پژوهشگران و فناوران خواهد داشت.

وی با اشاره به گذشته پرافتخار تاریخ ایران گفت: اولین امپراطوری بزرگ دنیا در ایران تشکیل و بخش اعظمی از وسعت نقاط دنیای آن روز را در دو و نیم هزاره قبل در بر می گرفت.

رازانی با بیان اینکه ایران پیوستگی سرزمینی و فرهنگی خود را در طول تاریخ حفظ کرده، افزود: فرهنگ ایران و اسلام نیز که بدست آمده و تمدن اسلامی خلق شد و تمدن ممتازی برای برای جهان بوده و چکیده خدمات متقابل خدمات اسلام و ایران در کتاب مرحوم مطهری است.

ایران با توسعه و پیشرفت فاصله دارد

وی بیان کرد: متاسفانه ایران هم اکنون با داشتن دو سه هزاره تاریخ اما با توسعه و پیشرفت فاصله دارد و ضرورت دارد که از فرصت ها استفاده شود.

رازانی بیان کرد: ایران در بسیاری از شاخص های توسعه با دنیا فاصله دارد و در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار دارد و در شاخص هایی از جمله درآمد سرانه و.. با کشورهای توسعه یافته فاصله دارد.

وی گفت: در کشوری مانند انگلستان که دو برابر ماشین دارد سالانه ۵۰۰ نفر در تصادفات کشته می شوند اما در ایران از ۲۷ هزار کشته در سالهای قبل به ۱۷ هزار کشته در تصادفات رسیدیم و به اندازه یک جنگ سالانه در تصادفات کشته می دهیم.

رازانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه شرکت های دانش بنیان گفت: نظام صندوق توسعه ملی را بوجود آورد تا بخشی از درآمدهای نفت برای آینده ذخیره شود اما برای این مهم بخش دانش بنیان استثنا شده است.