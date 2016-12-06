  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۷:۵۵

رئیس دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر:

توجه مناسبی به دانشگاه‌های کارآفرین در استان بوشهر نمی‌شود

توجه مناسبی به دانشگاه‌های کارآفرین در استان بوشهر نمی‌شود

بوشهر - رئیس دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر گفت: توجه مناسبی به دانشگاه‌های کارآفرین در استان بوشهر نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منصوری نسب دوشنبه‌شب در نشست پژوهشگران استان بوشهر اظهار داشت: جایگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در توسعه اشتغال استان بوشهر جایگاه مطلوبی است.

وی ادامه داد: از لحاظ جمعیت دانشجویی دو هزار و ۲۱۵ دانشجوی فعال داریم و دومین دانشگاه استان هستیم ولی از لحاظ شناخت جایگاه مطلوبی نداریم و سیطره بعضی از دانشگاه‌های استان باعث شده این دانشگاه دیده نشود.

رئیس دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر اضافه کرد: ما یک دانشگاه نسل سوم و کارآفرین هستیم ولی در مراسم هفته پژوهش جایگاه ما در پژوهش و فناوری نادیده گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه برخی رشته‌های ما از لحاظ اشتغال در استان بالای ۹۰ درصد است، خاطرنشان کرد: تحولات خوبی در این دانشگاه ایجاد شده است ولی همانطور که برنامه ششم به کارآفرینی توجه شده در استان توجه نشده است.

منصوری‌نسب افزود: چند درصد از پژوهش‌ها تولید ثروت کرده و به توسعه استان کمک کرده است؟ باید نگاهمان تغییر کند، جلسات دفاع ارشد و دکتری خلوت‌ترین جلسه است، کدام صنعت از این پژوهش‌ها حمایت می‌کند و باید این نگاه تغییر کند.

تیم‌های تحقیقاتی در استان تشکیل شود

یکی از دانشمندان برجسته کشور در حوزه شیمی و از دانشمندان برتر یک درصد جهان در این نشست گفت: در طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه‌های ما تا حدودی پیشرفت داشته ولی راه زیادی داریم تا به استاندارد جهانی نزدیک شویم.

دکتر خدابخش نیکنام اضافه کرد: برخی دستگاه‌های مورد نیاز دوره دکتری در استان نیاز است که در حال حاضر موجود نیست. برای ادامه روند دچار مشکل هستیم و دانشگاه خلیج فارس به تنهایی توان خرید این دستگاه‌ها را ندارد. انتظار داریم استانداری از این موضوع حمایت کند. 

وی ادامه داد: باید چند محور پژوهشی با اولویت دریا، نفت و گاز و شیرین کردن آب مد نظر قرار بگیرد و در استان بوشهر به این حد برسیم که استانمان یک سبک داشته باشد.

این استاد دانشگاه افزود: باید تیم‌های تحقیقاتی با اولویت‌های استان تشکیل دهیم که یا مجزا و یا موازی از جنبه های مختلف کار کنند و بعد هم افزایی شود. امیدواریم بعد از چند سال استان ما صاحب سبک شود.

پژوهش‌های ما هدفمند نیست

نخبه تحت پوشش بنیاد نخبگان استان بوشهر نیز گفت: پژوهش‌های ما هدفمند نیست، استانداری می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند واتاق های فکری ایجاد شود و اولویت ها مشخص شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

دکتر جواد خداویسی اضافه کرد: در صنعت آب اولویت‌ها در ادارات تعریف می شود، شاید بار علمی زیادی نداشته باشد، و این اولویت ها به پژوهشگر دیکته می شود و  بعد از چند سال کتابچه ای می شود در کتابخانه و هیچ استفاده‌ای ممکن است نداشته باشد.

وی بیان کرد: دفتر آموزش و پژوهش استانداری کارگروه های که ایجاد کرده بود و  بعد از مدتی رها شد و باید فعال و پاسخگو شوند؛ می‌توانیم پژوهش‌های مفیدتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: بنیاد نخبگان فعالیت‌های خوبی در این حوزه انجام داده و با ارتباطی که با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دارد می‌تواند راهگشا باشد ولی باز هم نیاز است کار جمعی بین همه دستگاه‌ها انجام شود.

کد مطلب 3842066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها