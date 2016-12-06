به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منصوری نسب دوشنبهشب در نشست پژوهشگران استان بوشهر اظهار داشت: جایگاه دانشگاه فنی و حرفهای در توسعه اشتغال استان بوشهر جایگاه مطلوبی است.
وی ادامه داد: از لحاظ جمعیت دانشجویی دو هزار و ۲۱۵ دانشجوی فعال داریم و دومین دانشگاه استان هستیم ولی از لحاظ شناخت جایگاه مطلوبی نداریم و سیطره بعضی از دانشگاههای استان باعث شده این دانشگاه دیده نشود.
رئیس دانشگاه امام خامنهای بوشهر اضافه کرد: ما یک دانشگاه نسل سوم و کارآفرین هستیم ولی در مراسم هفته پژوهش جایگاه ما در پژوهش و فناوری نادیده گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه برخی رشتههای ما از لحاظ اشتغال در استان بالای ۹۰ درصد است، خاطرنشان کرد: تحولات خوبی در این دانشگاه ایجاد شده است ولی همانطور که برنامه ششم به کارآفرینی توجه شده در استان توجه نشده است.
منصورینسب افزود: چند درصد از پژوهشها تولید ثروت کرده و به توسعه استان کمک کرده است؟ باید نگاهمان تغییر کند، جلسات دفاع ارشد و دکتری خلوتترین جلسه است، کدام صنعت از این پژوهشها حمایت میکند و باید این نگاه تغییر کند.
تیمهای تحقیقاتی در استان تشکیل شود
یکی از دانشمندان برجسته کشور در حوزه شیمی و از دانشمندان برتر یک درصد جهان در این نشست گفت: در طی سالهای اخیر زیرساختهای پژوهشی دانشگاههای ما تا حدودی پیشرفت داشته ولی راه زیادی داریم تا به استاندارد جهانی نزدیک شویم.
دکتر خدابخش نیکنام اضافه کرد: برخی دستگاههای مورد نیاز دوره دکتری در استان نیاز است که در حال حاضر موجود نیست. برای ادامه روند دچار مشکل هستیم و دانشگاه خلیج فارس به تنهایی توان خرید این دستگاهها را ندارد. انتظار داریم استانداری از این موضوع حمایت کند.
وی ادامه داد: باید چند محور پژوهشی با اولویت دریا، نفت و گاز و شیرین کردن آب مد نظر قرار بگیرد و در استان بوشهر به این حد برسیم که استانمان یک سبک داشته باشد.
این استاد دانشگاه افزود: باید تیمهای تحقیقاتی با اولویتهای استان تشکیل دهیم که یا مجزا و یا موازی از جنبه های مختلف کار کنند و بعد هم افزایی شود. امیدواریم بعد از چند سال استان ما صاحب سبک شود.
پژوهشهای ما هدفمند نیست
نخبه تحت پوشش بنیاد نخبگان استان بوشهر نیز گفت: پژوهشهای ما هدفمند نیست، استانداری میتواند نقش بزرگی را ایفا کند واتاق های فکری ایجاد شود و اولویت ها مشخص شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
دکتر جواد خداویسی اضافه کرد: در صنعت آب اولویتها در ادارات تعریف می شود، شاید بار علمی زیادی نداشته باشد، و این اولویت ها به پژوهشگر دیکته می شود و بعد از چند سال کتابچه ای می شود در کتابخانه و هیچ استفادهای ممکن است نداشته باشد.
وی بیان کرد: دفتر آموزش و پژوهش استانداری کارگروه های که ایجاد کرده بود و بعد از مدتی رها شد و باید فعال و پاسخگو شوند؛ میتوانیم پژوهشهای مفیدتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: بنیاد نخبگان فعالیتهای خوبی در این حوزه انجام داده و با ارتباطی که با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دارد میتواند راهگشا باشد ولی باز هم نیاز است کار جمعی بین همه دستگاهها انجام شود.
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